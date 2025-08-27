Agotan vestido que Taylor Swift usó en las fotos de su compromiso

Los Ángeles, Estados Unidos.- El vestido de Ralph Lauren que Taylor Swift lució en las fotos de compromiso junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se ha agotado en menos de 24 horas en la página web de la marca de moda estadounidense.

El traje de seda color crema y negro con el que la estrella estadounidense posó se vendía en el portal de Ralph Lauren por poco menos de 320 dólares y tras el anuncio ayer de su compromiso se agotaron las existencias de todos los tamaños. Algunos portales y revistas especializadas en moda han optado por promocionar opciones que ofrecen otras marcas, similares al de la artista y por un precio menor.

Por su parte, las sandalias color marrón de Louis Vuitton todavía siguen a la venta en la web oficial de la marca por 930 dólares.

Swift y Kelce anunciaron el martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de Love Story o un primer plano del anillo de compromiso. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El anillo que Kelce le regaló para sellar su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, hecho en una pequeña joyería artesanal establecida en Nueva York.

Antecedente

La pareja comenzó su noviazgo en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante.