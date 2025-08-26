¿Cómo surgió la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce?

En 2023 el jugador se presentó a un concierto de la artista, y reveló que quería acercarse a Swift pero no lo logró, “si estás en un concierto de Taylor Swift, existen estas pulseras de la amistad, y yo recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número”, comentó en su pódcast New Heights.