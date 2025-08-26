¿Cómo surgió la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce?

Luego de dos años de un romance que surgió en conciertos y partidos de fútbol americano, Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron a los fanáticos al publicar una serie de fotografías de su compromiso.
La historia de amor se dio luego de que ambos se separan de sus exparejas, Taylor puso fin a su relación de seis años con el actor Joe Alwyn y Travis se separó de la periodista Kayla Nicole.
En 2023 el jugador se presentó a un concierto de la artista, y reveló que quería acercarse a Swift pero no lo logró, “si estás en un concierto de Taylor Swift, existen estas pulseras de la amistad, y yo recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número”, comentó en su pódcast New Heights.
Sin embargo, tiempo después surgieron rumores de que ambos mantenían comunicación y habían comenzado a salir.
Pero fue hasta el 24 de septiembre que Taylor fue vista junto a la madre del jugador apoyándolo en uno de sus partidos, lo que confirmaría los rumores de su acercamiento.
Por lo que el mismo jugador mencionó: “Pensé que fue increíble cómo todos en el palco solo tenían cosas buenas que decir sobre ella. Se veía increíble”.
En la gira The Eras Tour, Travis acompañó a Taylor en Buenos Aires. El momento que confirmaría su romance sería cuando la cantante corrió a los brazos del futbolista y lo besó.
No obstante, en diciembre de 2023 en una entrevista con la revista TIME, Taylor habló abiertamente de su relación y desmintió que su primera cita hubiera sido en un partido de la NFL.
“Tuvimos bastante tiempo para conocernos sin que nadie lo supiera. Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja”, afirmó la artista.
Actualmente la pareja se ha adueñado de las redes sociales al hacer público su compromiso.