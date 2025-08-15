Artistas que darán concierto en Honduras en lo que resta del 2025

Con Tegucigalpa como escenario principal y una que otra parada en San Pedro Sula, estos artistas han confirmado presentaciones en vivo para los próximos meses.
Sobredosis de Soda, la banda oficial de tributo de Soda Stereo, ofrecerá concierto el 30 de agosto en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa.
Danny Ocean hará su regreso a Honduras este próximo 6 de septiembre, en el mismo recinto deportivo.
El cantante colombiano Juanes vuelve al país cinco estrellas el 18 de octubre, directo al Palacio Universitario de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras- Polideportivo UNAH.
Carín León hará sonar su regional mexicano el 23 de octubre cuando se presente en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa de la capital del país.
El puertorriqueño Omar Courtz tiene agendada su cita en Honduras para el 30 de octubre en el Nacional de Ingenieros Coliseum.
Con San Pedro Sula como escenario, Los Tucanes de Tijuana darán concierto el 1 de noviembre en Expocentro.
Bronco regresa una vez más a Honduras, ahora el 21 de noviembre al Estadio Héctor "Chochi" Sosa de la capital.
Aún sin una fecha confirmada, es oficial que el cantautor español Melendi se presentará en vivo en noviembre próximo, en Tegucigalpa.
El colombiano Manuel Turizo también regresa a Honduras, pero ahora lo hará a San Pedro Sula. La cita es el 4 de diciembre en el Estacionamiento Comisariato Los Andes.
El 16 de julio Conciertos Honduras avivó la euforia de los seguidores del regional mexicano al publicar una imagen de Julión Álvarez acompañada de la leyenda: "Se armó la fiesta con el rey de la taquilla. Próximamente más información".
Algo similar sucedió con Natanael Cano. La misma página aseguró que el concierto del rey de los corridos tumbados era un hecho en Honduras, sin dar más detalles de la fecha y el lugar exactos.