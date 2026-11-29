Nueva York, Estados Unidos.- El director de cine Denis Villeneuve afirmó en una entrevista publicada este viernes que mantendrá el ADN de James Bond pero que buscará llevarlo al mundo de hoy en su próxima adaptación, que estará protagonizada por el actor británico Robert Pattinson.

"No estoy aquí para cambiar el ADN de James Bond. Estoy aquí para abrazarlo, para trasladarlo al mundo de hoy", aseguró Villeneuve en una entrevista con la revista Time.

El reconocido director canadiense se declaró "un fan incondicional" de James Bond y reconoció que desea que el resto de seguidores de la saga se diviertan con su película, cuyo estreno está previsto para 2028.

Villeneuve, que prefirió no revelar muchos detalles de su versión del agente 007 porque "está en plena cocción", confesó estar disfrutando de esta parte del proceso.

"Me despierto cada mañana con una sonrisa tonta porque es un mundo de puro placer cinematográfico", aseguró el cineasta.