Dune: Part Three revela su tráiler final con Paul y Chani

Los Ángeles, Estados Unidos.- El tráiler final de Dune: Part Three ha sido revelado. Con esto, la trilogía dirigida por Denis Villeneuve se acerca a su último capítulo, donde es impostergable el enfrentamiento entre Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, y Chani, el personaje de Zendaya.

El avance que ha sido lanzado hoy, muestra el ascenso de Paul al trono imperial y una conspiración que busca acabar con su gobierno. La evolución de Paul lo muestra ahora arrastrado por el poder y queda a mucha distancia del Paul que llegó a Arrakis, y que prometía un amor para siempre a Chani, ahora reconoce que se ha convertido en alguien contra quien ella luchará: "Después de años de combate, me he convertido en el opresor contra el que Chani juró luchar", dice Paul en el tráiler, en una frase que resume el conflicto central de la película y el cambio que ha experimentado el personaje. El distanciamiento entre ambos se profundiza en esta entrega, tras haber iniciado en Dune: Part Two, cuando Chani se aleja de Paul tras su decisión de casarse con Irulan, motivado por la consolidación de su poder. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La tercera entrega de Dune es la adaptación de Dune Messiah, la segunda novela de la saga literaria de Frank Herbert, que se posiciona a casi dos décadas desde que Paul asumiera el control del Imperio.