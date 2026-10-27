Dune: Part Three revela su tráiler final con Paul y Chani

Los Ángeles, Estados Unidos.- El tráiler final de Dune: Part Three ha sido revelado.
Con esto, la trilogía dirigida por Denis Villeneuve se acerca a su último capítulo, donde es impostergable el enfrentamiento entre Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, y Chani, el personaje de Zendaya.
El avance que ha sido lanzado hoy, muestra el ascenso de Paul al trono imperial y una conspiración que busca acabar con su gobierno.
La evolución de Paul lo muestra ahora arrastrado por el poder y queda a mucha distancia del Paul que llegó a Arrakis, y que prometía un amor para siempre a Chani, ahora reconoce que se ha convertido en alguien contra quien ella luchará: "Después de años de combate, me he convertido en el opresor contra el que Chani juró luchar", dice Paul en el tráiler, en una frase que resume el conflicto central de la película y el cambio que ha experimentado el personaje.
El distanciamiento entre ambos se profundiza en esta entrega, tras haber iniciado en Dune: Part Two, cuando Chani se aleja de Paul tras su decisión de casarse con Irulan, motivado por la consolidación de su poder.
La tercera entrega de Dune es la adaptación de Dune Messiah, la segunda novela de la saga literaria de Frank Herbert, que se posiciona a casi dos décadas desde que Paul asumiera el control del Imperio.
En el tráiler final también aparece Florence Pugh, quien advierte al emperador sobre la amenaza que se cierne sobre él: asesinarlo para sacarlo del poder.
El avance también presenta a un nuevo personaje: Scytale, interpretado por Robert Pattinson, que será una de las figuras claves de la conspiración contra el emperador, por lo que se posiciona como uno de los antagonistas en el cierre de la trilogía.
En el tráiler, se muestra cómo Scytale busca sumar a Chani a sus planes en contra de Paul.
Escenas de enfrentamientos militares, gusanos de arena y nuevas imágenes de Alia Atreides, la hermana de Paul, interpretada por Anya Taylor-Joy, son parte del adelanto en el que también aparecen los hijos gemelos de los protagonistas: Leto II y Ghanima Atreides, interpretados por Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke, respectivamente.
Además vuelven los actores Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Javier Bardem como Stilgar, Jason Momoa como Duncan Idaho —quien regresa en una nueva forma como Hayt—, Charlotte Rampling como la reverenda madre Mohiam y Josh Brolin también vuelve como Gurney Halleck.
La tercera entrega tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026. Su lanzamiento coincidirá con el de Avengers: Doomsday, lo que anticipa una de las principales disputas comerciales de la temporada navideña.