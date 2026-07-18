Zendaya se aleja de Hollywood: la razón por la que decidió tomarse un descanso

Los Ángeles, Estados Unidos.- Zendaya está lista para bajar el ritmo. La actriz estadounidense reveló que, una vez concluya la intensa agenda de promoción que ha mantenido durante todo 2026, hará una pausa en su carrera para disfrutar de un periodo de tranquilidad lejos de las cámaras.

La protagonista de Euphoria habló sobre sus planes durante la premiere en Nueva York de "La odisea" (The Odyssey), la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan, donde fue consultada sobre qué hará cuando finalice la promoción de sus proyectos de este año. "Nada. Solo ocuparme de mis asuntos y estar tranquila", respondió la actriz entre risas. Luego explicó que los constantes viajes, las alfombras rojas y las entrevistas han convertido los últimos meses en un auténtico torbellino. "Es divertido, estoy agradecida y no cambiaría nada, pero a veces simplemente necesitas desaparecer por un tiempo", afirmó. La decisión llega después de uno de los años más ocupados de su carrera. En 2026, Zendaya ha encabezado la promoción de cinco importantes producciones, comenzando con la película The Drama y la tercera temporada de Euphoria.

Posteriormente se sumó el estreno de "La odisea", mientras que en las próximas semanas continuará con las campañas de Spider-Man: Brand New Day y Dune: Part Three, dos de los lanzamientos más esperados del año. No es la primera vez que la actriz habla sobre la necesidad de hacer una pausa. En una entrevista concedida previamente a la revista ELLE, reconoció que sabía desde el inicio del año que su agenda sería especialmente exigente y adelantó que, al terminar sus compromisos, necesitaría un descanso. "Va a ser un año largo, pero estoy muy orgullosa de todo. Amo muchísimo mi trabajo, aunque después de esto voy a tener que tomarme un pequeño descanso", comentó entonces. Sin embargo, también admitió que suele extrañar los rodajes cuando permanece demasiado tiempo alejada de ellos. Aunque se apartará temporalmente de Hollywood, el público seguirá viendo a Zendaya en la pantalla durante los próximos meses.