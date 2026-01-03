El año de Zendaya: la actriz será la protagonista de ambiciosos proyectos este 2026

Tras un periodo de apariciones más selectivas, el 2026 se perfila como el año en que Zendaya volverá a colocarse en el centro de la conversación global del cine y la televisión.
Uno de los estrenos más esperados es “Dune: parte tres”, donde la actriz retoma el papel de Chani bajo la dirección de Denis Villeneuve.
Luego de que su personaje cobrara mayor peso en la segunda entrega, esta continuación promete profundizar aún más en su arco narrativo, consolidando su presencia dentro de una de las sagas de ciencia ficción más ambiciosas de la última década. Llegará en diciembre.
A este proyecto se suma “La odisea”, la épica adaptación dirigida por Christopher Nolan. La cinta, que reúne a un elenco estelar, marca un nuevo cruce entre Zendaya y el cine de autor a gran escala, posicionándola en una producción que aspira tanto al éxito comercial como al reconocimiento crítico. A estrenar en julio.
El cine comercial también forma parte de este panorama. Zendaya está confirmada para regresar como MJ en la próxima entrega de Spider-Man (Brand New Day), reafirmando su vínculo con una de las franquicias más exitosas del cine reciente. Su personaje, lejos de ser un simple interés romántico, se ha convertido en una pieza clave dentro del universo del superhéroe.
A este conjunto de apuestas se suma The Drama, una comedia romántica producida por A24 en la que comparte protagonismo con Robert Pattinson. Este título refuerza su interés por alternar entre blockbusters y producciones más íntimas.
Zendaya será la protagonista de la biopic de Ronnie Spector (la icónica cantante de The Ronettes), en la película titulada Be My Baby, dirigida por Barry Jenkins (director de Moonlight), bajo el sello de A24. La propia Ronnie Spector eligió personalmente a Zendaya para el papel antes de su fallecimiento. Aún no hay fecha de estreno prevista.
El regreso de Euphoria con su tercera temporada representa otro de los pilares de este 2026 cargado de expectativas. La serie de HBO no solo fue el proyecto que le otorgó un Emmy, sino también el que definió una era en la narrativa juvenil contemporánea. Volver a ponerse en la piel de Rue implica retomar un personaje emocionalmente exigente. Se estrenará en abril.
Incluso en la animación, Zendaya ampliará su presencia en cines al formar parte de Shrek 5, donde prestará su voz a Felicia, la hija de Shrek y Fiona. Este proyecto, reprogramado para 2027, demuestra su versatilidad y su capacidad para conectar con distintas generaciones y formatos.
Lo que sí es una clara verdad es que 2026 se perfila como un gran año para Zendaya y como una oportunidad para sus fans de volver a verla en la pantalla grande, en la televisión y quizá en el altar.
A este intenso 2026 también se suma un componente personal clave: Zendaya volverá a compartir pantalla con Tom Holland, su prometido.
Más allá de su esperado reencuentro en la próxima entrega de Spider-Man, donde su química ha sido uno de los elementos más celebrados de la franquicia, ambos coincidirán también en “La odisea”.