El año de Zendaya: la actriz será la protagonista de ambiciosos proyectos este 2026

El regreso de Euphoria con su tercera temporada representa otro de los pilares de este 2026 cargado de expectativas. La serie de HBO no solo fue el proyecto que le otorgó un Emmy, sino también el que definió una era en la narrativa juvenil contemporánea. Volver a ponerse en la piel de Rue implica retomar un personaje emocionalmente exigente. Se estrenará en abril.