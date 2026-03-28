Claire y Kazembe, las bases del éxito de Zendaya

Los Ángeles, Estados Unidos.- Antes de que Zendaya cosechara el éxito público y apareciera en proyectos como Spider-Man, Dune o "Euforia", su primer éxito fue criarse en una familia que sentó las bases que la llevaron a explorar su sueño de ser actriz.

La intérprete que se apresta a estrenar su nueva película The Drama, junto a Robert Pattinson, y que tiene en agenda el estreno de la tercera entrega de Dune, la cuarta película de Spider-Man con su prometido Tom Holland y la nueva película de Christopher Nolan "La odisea", ha reconocido en múltiples ocasiones la determinante influencia de sus padres Claire Stoermer y Kazembe Ajamu Coleman, quienes le ayudaron a sentar las bases de la carrera que tiene hoy.

Ambos profesores, Claire y Kazembe solo tienen a su hija Zendaya en común, el padre ya tenía otros cinco hijos de un matrimonio anterior: Katianna, Annabella, Kaylee, Austin y Julien.

Decidieron que Zendaya sería criada en Oakland, una ciudad situada en el área de la Bahía de San Francisco, en California, con población integrada por diferentes grupos de asiáticos, afroamericanos, árabes, indios e hispanos, entre otros, lo que le dio a la pequeña un entorno seguro, cercano y solidario.

La educación influenciada por el arte y el valor por la naturaleza, inculcó en Zendaya una sensibilidad que la acercaría posteriormente a la actuación.

“Desde pequeña veía a mi madre enseñar en el corazón de Oakland, en escuelas con poca financiación. Ella les presentaba las artes, los guiaba a través del lenguaje de Shakespeare y les mostraba las maravillas de la naturaleza fuera de la vida urbana; todas cosas que de otro modo no habrían experimentado", recordó la actriz en una entrevista para People.