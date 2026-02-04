Finalmente "Cumbres borrascosas" sobrevivió ante la crítica... ¿Qué dirá el público?

Al menos esa ha sido la respuesta del público ante los avances de la cinta... Pero resulta que tras su primera proyección ante la prensa y críticos, el barco que parecía a punto de naufragar antes de salir del puerto, se ha estabilizado y va directo a un horizonte que le augura éxito.

Tegucigalpa, Honduras.- La popularidad de Margot Robbie por “Barbie” y de Jacob Elordi por la reciente “Frankenstein” no ajusta para que la gente tenga tan buenas expectativas sobre el nuevo proyecto conjunto de los actores: “Cumbres borrascosas” .

La película que llegará a los cines de Honduras el jueves 12, previo al Día de San Valentín, aún está bajo el beneficio de la duda, aunque Robbie ha dicho, en defensa ante las críticas en portales y redes: “No hay nada más que decir hasta que la gente vea la película”. Lo justo es esperar ver en pantalla esos 136 minutos en los que se condensa la novela homónima de Emily Brontë publicada en 1847.

El principal señalamiento de la gente a la adaptación de la obra de Brontë, bajo la dirección de Emerald Fennell, parte de las características físicas y la edad de los personajes interpretados por los actores: Heathcliff (Elordi) y Catherine Earnshaw (Robbie).

Él es descrito por Brontë como un hombre que no supera los 20 años, de piel oscura, fuerte, rudo... un forastero. Ella como una adolescente de cabello oscuro, largo y desordenado, atractiva, no delicada... una indomable.

Lo de la edad la gente lo perdona, el aspecto no. Ante esto, Robbie salió en defensa de su compañero de reparto, y dijo que vio a Elordi interpretar a Heathcliff, “y es Heathcliff”, apoyando la decisión del director de casting de la cinta, Kharmel Cochrane, quien declaró antes que sabe que hubo un comentario en Instagram “que decía que deberían dispararle al director de casting. Pero esperen a verlo y entonces podrán decidir si quieren dispararme o no. Pero realmente no necesitan ser precisos. Es solo un libro. No está basado en la vida real. Es todo arte”.

Hasta el momento, todo parece indicar que el gatillo no lo va a jalar la crítica cinematográfica, que ha señalado que Jacob Elordi va imparable en la consolidación de su carrera actoral, y destaca no solo la actuación del actor, sino la química que transmite con su coprotagonista Margot Robbie: "la tensión sexual y la química entre Margot Robbie y Elordi son tan intensas que prácticamente se pueden cortar con un cuchillo”.

Ya la actriz había elogiado el trabajo de su colega, y dijo anteriormente que quienes miren la película “estarán felices” y que Elordi “es increíble y creo mucho en él. Sinceramente, creo que es el Daniel Day-Lewis de nuestra generación”.

Sobre la elección de Robbie para interpretar a la protagonista femenina, la directora Emerald Fennell señaló que es la Catherine Earnshaw que su adaptación necesitaba: “Cathy es una estrella. Es obstinada, malvada, una sádica recreativa, una provocadora. Se entrega a la crueldad de una manera perturbadora y fascinante. Se trataba de encontrar a alguien a quien perdonar a pesar de uno mismo, alguien a quien literalmente todo el mundo entendiera por qué la amas”, y esa es Robbie.

Y tal parece que todo en la producción de la cinta ha sido acertado, la crítica la cataloga como "un nuevo clásico de primer nivel", y la define como embriagadora, trascendente, tentadora, cautivadora, lujuriosa, hipnótica, una propuesta que "captura con maestría el dolor y la esencia del deseo. La fotografía de (Linus) Sandgren, cautivadora. El diseño de producción de (Suzie) Davies, sublime”.

Hasta ahora, pese a los desafortunados comentarios previos al estreno, la crítica parece haber lanzado un salvavidas, y le augura un éxito en taquilla.

Fennell tiene un compromiso especial respecto a esta adaptación, puesto que “Cumbres borrascosas” es un libro que le obsesiona.