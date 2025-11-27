Jacob Elordi: 11 curiosidades sobre la "criatura" más atractiva de Hollywood

Jacob Elordi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera gracias a su impactante papel en "Frankenstein" y su próxima aparición en "Cumbres borrascosas". En esta galería reunimos datos confirmados, curiosidades y detalles poco conocidos del actor australiano que hoy se ha convertido en el nuevo crush de la industria.
Origen vasco. Su padre y abuelos paternos emigraron desde el País Vasco (España) a Australia. Jacob Nathaniel Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Queensland, Australia.
Deporte abandonado por lesión. Practicaba rugby en el colegio, pero sufrió una lesión de espalda que lo llevó a enfocarse en la actuación. A los 12 años ya actuaba: interpretó al Gato en Seussical en su escuela.
Inspiraciones actorales. Admira profundamente a actores como Heath Ledger, Marlon Brando y Daniel Day-Lewis.
Confesión íntima sobre su madre. Ha dicho que habla con su madre “tres o cuatro veces al día” y que es su mejor amiga.
Altura imponente. Mide aproximadamente 1,96 m, lo que le da una presencia muy particular.
Vida personal en recelo. A partir de la ruptura con Olivia Jade en 2025, no se le ha vinculado formalmente con nadie. Antes, fue pareja de sus colegas Joey King, Zendaya y Kaia Gerber.
Papel que lo catapultó. Se hizo muy famoso por interpretar a Noah Flynn en The Kissing Booth (Netflix).
Su papel clave en Euphoria. Interpreta a Nate Jacobs en la serie de HBO Euphoria, un personaje complejo y conflictivo que le dio un giro a su carrera más allá del galán adolescente.
Transformación extrema para "Frankenstein". Para su papel como la Criatura en la cinta de Guillermo del Toro perdió mucho peso y sufrió “momentos de gran angustia” mental y física. Pasaba entre 10 y 11 horas al día en la silla de maquillaje, con 42 piezas protésicas para su transformación.
Lecturas poco convencionales. Del Toro le envió varios libros para preparar su personaje, incluyendo el Tao Te Ching, el Libro de Job y textos sobre desarrollo infantil.
Considerado el nuevo “crush” de la industria. Su imagen de “heart-throb” ha sido ampliamente destacada en medios: es visto como un símbolo de atractivo para la Generación Z, con su estética clásica, su estatura imponente y su presencia elegante.