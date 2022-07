Cristian Castro responde a memes sobre su cambio de look: “Me estoy yendo a los extremos”

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Luego de que las redes estallaran por su radical cambio de look, Cristian Castro se refirió este viernes a las críticas y burlas que ha recibido tras su aparición en la televisión.

“Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, expresó el artista para Telenoche.

Y es que el intérprete de ‘Amarte así’ esta ejerciendo como jurado calificador del programa argentino ‘Canta conmigo ahora’, donde suele lucirse con distintos looks.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, dijo entre risas.

