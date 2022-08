El contundente mensaje de la hondureña Cesia Sáenz a quienes la critican

Sin embargo, a pesar de eso, la hondureña Cesia Sáenz demostró que con esfuerzo, talento y humildad se ganó el corazón de miles de personas alrededor del mundo, pues sus virtudes no solo fueron vistas por sus compatriotas.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Fue calificada como soberbia cuando apenas la conocían y a lo largo del programa fue objeto de críticas fuertes, en algunos casos, sobre aspectos que ella no podía controlar.

Por otro lado, las críticas hacia su presunta ausencia de talento tampoco se hicieron esperar: “No canta, grita”, “No interpreta, no conecta, no transmite”, “Hasta Rubí canta mejor que ella”, “Ya regrésenla a su país, no canta”, son algunos de los mensajes que dejaban algunas personas en las redes sociales de La Academia, aunque afortunadamente ella no tenía forma de leerlos durante su preparación el el programa, pues quizá habrían logrado herir su sensibilidad.

Durante uno de los ejercicios realizados en una de las clases, Cesia tuvo que fingir que tenía la seguridad para hablarle desafiante a sus compañeros y asegurar que no importaba cómo, pero ella debía ser la vencedora.

“Yo que ustedes estaría muy nervioso porque no tienen idea con la hambre que vengo y no tienen idea de cómo revoluciono y cómo me fortalezco cada día, cada minuto, cada segundo”, inició diciendo mientras estaba rodeada de sus compañeros.

“No voy a parar y yo vine aquí a ganar y no le voy a tener miedo ni lástima a nadie”, afirmó. Cesia les advirtió a sus compañeros que se pusieran a trabajar. “Me voy a comer a quien sea para obtener lo que yo quiero y lo que yo deseo porque nadie me lo va a quitar”, añadió.

El video, que fue tomado desde la transmisión del 24/7, se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue sacado totalmente de contexto, haciendo ver a Cesia como una persona prepotente y altiva.

Otro que reafirmó la versión equivocada fue el juez Arturo López Gavito, quien comentó en el cuarto concierto que “Cesia, cuando termina su confesión ante una cámara, dice que ella va a ganar, pero cuando viene hace lo que ella sabe hacer: dar unos pitidos hasta arriba con la voz. Sigues envueltas en este tema de la soberbia y lo que hiciste es muy sencillo porque lo que hiciste no te cuesta trabajo, Cesia no matizó. Es una gran responsabilidad ser una voz de las que nos ha dado Honduras, porque Honduras nos dio a Angie (Flores) hace una generación. Entonces, Cesia, te voy a decir que no ganaste”, dijo.

Posterior a eso Cesia se mostró enojada y decepcionada, pues quería que las personas entendieran que no tuvo más opción que decirle a los otros académicos el rudo mensaje.

“Ya estoy cansada con eso de la soberbia. Los comentarios que salieron fueron parte de un ejercicio que hicimos nosotros, nos hicieron una entrevista y nosotros teníamos que decir ‘Yo voy a ganar’”, explicó.

Luego, fue necesaria la aclaración del maestro Beto Castillo, a través de sus redes sociales, para que las personas entendieran elcontextoo en el que ocurrió todo.

“Como se manejó lo que pasó con Cesia, que si es soberbia, está totalmente equivocado cómo sacaron de contexto un ejercicio que hicimos en una clase y en el cual todos los alumnos, todos, hasta Emilio que ya había decidido abandonar La Academia tenían que decir por qué habían venido a ganar La Academia y justamente para generar autoconfianza y para poder tener personalidades mucho más agresivas, aguerridas en el escenario y decididas”, explicó el docente.