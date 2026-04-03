Confirman precuela de Weapons: ¿Qué se sabe sobre la nueva película de terror?

Los Ángeles, Estados Unidos.- El universo de Weapons está lejos de terminar. Tras el impacto de la cinta original, ya se confirmó que la historia continuará con una precuela que pondrá el foco en uno de sus personajes más inquietantes.

Bajo el título provisional "Gladys", esta nueva entrega promete explorar el origen de la figura que convirtió a la película en un fenómeno del terror contemporáneo. La precuela girará en torno a la tía Gladys, interpretada por Amy Madigan, cuya presencia marcó el tono perturbador de la historia original. En Weapons, la trama se construye alrededor de la misteriosa desaparición de 17 niños de una misma clase, un suceso que desata una cadena de eventos cada vez más oscuros. Sin embargo, el pasado del personaje nunca fue completamente revelado. Y eso no fue casualidad. Según se ha confirmado, parte de la historia de Gladys ya había sido escrita, pero fue eliminada del montaje final. Ahora, ese material servirá como base para esta nueva película, que buscará responder una de las grandes incógnitas: quién es realmente y de dónde proviene su poder.



Ya era un proyecto seguro

A diferencia de lo que podría pensarse, la precuela no nació únicamente a raíz del éxito comercial.

El propio director Zach Cregger ya había adelantado en 2025 que tenía en mente expandir la historia del personaje, incluso antes del estreno de la película. “Es muy temprano”, llegó a decir entonces, dejando claro que el proyecto estaba en fase inicial, pero que la idea ya existía y le entusiasmaba desarrollarla. Uno de los avances más relevantes —y que confirma que el proyecto sigue firme— es la incorporación de Zach Shields como coguionista. Trabajará junto a Cregger en el desarrollo del guion, consolidando así el equipo creativo detrás de la expansión de este universo. Shields no es ajeno a este tipo de producciones: ha trabajado en grandes franquicias como Godzilla vs. Kong, lo que refuerza la expectativa sobre el enfoque de la historia.



¿Qué explorará la precuela?

Aunque los detalles argumentales se mantienen bajo reserva, todo apunta a que Gladys se centrará en: el origen del personaje, el inicio de sus habilidades sobrenaturales y los eventos que la llevaron a convertirse en la figura que conocemos

En la película original, Gladys es presentada en el punto más alto de su poder, con la capacidad de manipular a las personas y someterlas a su voluntad, lo que deja un amplio terreno para explorar su evolución.

Por otra parte, el desarrollo de esta precuela también responde al impacto que tuvo el personaje en la audiencia. La interpretación de Madigan fue ampliamente aclamada y la convirtió en una de las figuras más memorables del terror reciente, impulsando el interés por conocer más sobre su historia. A esto se suma que la película original fue un éxito en taquilla, acercándose a los 270 millones de dólares a nivel mundial, consolidando su lugar como uno de los títulos más comentados del género.



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