"Frankenstein" y "One Battle After Another" lideran la gala de los Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- 'Frankenstein', del mexicano Guillermo del Toro, y 'One Battle After Another', de Paul Thomas Anderson, son las películas con más premios, tres cada una, cuando se ha pasado ecuador de la gala de la 98 edición de los premios Óscar que se celebra este domingo en Los Ángeles, mientras que 'Sinners', la más nominada, lleva por el momento un galardón.

El filme de Anderson se ha embolsado las estatuillas a mejor casting y mejor guión adaptado -por trasladar a la pantalla una novela de Thomas Pynchon-, mienrtas que un ausente Sean Penn se llevó el de mejor actor de reparto.

Por su parte, el drama de Netflix se impuso en las categorías técnicas de mejor vestuario, maquillaje y diseño de producción.