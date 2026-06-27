Christopher Nolan insta a Hollywood a asumir más riesgos creativos

Los Ángeles, Estados Unidos.- En una época donde los grandes estudios de Hollywood parecen haber caído en un ciclo de repeticiones, Christopher Nolan quiere arriesgarse aunque no sea tan seguro. Mientras la industria en la que trabaja apuesta de forma obsesiva por fórmulas probadas, secuelas infinitas y narrativas predecibles, Nolan quiere recordarles una regla fundamental de la supervivencia cinematográfica: el público se aburre de lo mismo. En una reciente entrevista concedida a The New York Times, de la cual hizo eco Variety, el director de "Oppenheimer" e Inception envió un contundente mensaje a los ejecutivos de la industria cinematográfica, asegurando que las producciones comerciales de Hollywood necesitan arriesgarse mucho más porque las audiencias están desesperadas por "buscar algo nuevo".

"Si realmente estás interesado en el cine y en la historia de las películas, lo único que ves con absoluta claridad es que tienes que correr riesgos para tener éxito. El riesgo más grande de todos es ir a lo seguro", afirmó Nolan de manera tajante. "Eso es lo que, consistentemente, no funciona en el cine comercial actual".

El riesgo de confiar en el público

Para ilustrar su punto, el cineasta británico recordó los inicios de su carrera y los obstáculos que enfrentó al presentar Memento (2000), el thriller psicológico que lo catapultó a la fama mundial. Nolan dijo que incluso a su esposa Emma Thomas (que es productora) le preocupó la estructura cronológica inversa que él quería para la película, por el riesgo que implicaba, pero él decidió confiar en su instinto. "Pude decirle a ella: 'No, yo puedo hacer esto. Hay muchos cineastas que pueden hacerlo de una manera más tradicional. El hecho de traer algo nuevo a la mesa mitiga el riesgo; te da una forma de distinguirte'", explicó el realizador. Pero el dolor de cabeza lo tenía casi seguro con la producción, puesto que la película ya terminada no encontraba un lugar en las distribuidoras porque no entendían el concepto del director. "Al final, llegó al público y el público lo apreció. El riesgo real son los intermediarios: los financistas, el estudio. Si logras llegar a la audiencia... bueno, en el pasado hemos sido muy bien recompensados por tener fe en el público".

Y hablando de desafíos... "La odisea"