Alec Baldwin sale en defensa de Lupita Nyong’o ante ataques de Elon Musk

Los Ángeles, Estados Unidos.- La próxima película de Christopher Nolan , “La odisea” , volvió a generar conversación en redes sociales luego de que Elon Musk criticara el fichaje de Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya.

Ante la escalada que hubo en redes sociales, el actor Alec Baldwin ha salido en defensa de su colega, con una publicación en Instagram ilustrada con una fotografía de la actriz, en la que escribió: “Querido Elon... pero ella SÍ es la mujer más bella del mundo...”, inmediatamente su esposa Hilaria apoyó la publicación con un comentario donde puso dos emojis: “❤️”.

Musk cuestionó la decisión del director Christopher Nolan en varias publicaciones de X, donde aseguró que Nolan estaría apostando por un elenco diverso “para ganar premios”, comentario que provocó reacciones divididas.

La polémica surgió después de que se confirmara oficialmente que Nyong’o dará vida tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra en la adaptación cinematográfica del poema épico de Homero.

Pero esta no es la primera vez que Musk considera necesaria su opinión, antes, cuando el papel de la actriz era solo un rumor, dijo que era un “insulto” a Homero.

Para el hombre más rico del mundo, “Chris Nolan ha perdido su integridad” y ha “profanado ´La odisea´ para poder ser elegible para un premio de la Academia”, comentarios que no le han quitado el sueño al director, puesto que no se ha tomado el tiempo de contestarle.

Anteriormente, la actriz Whoopi Goldberg también salió al paso sobre este tema: “Nyong’o también es considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Así que no estoy segura de qué estás tratando de decir. No tienes que ir a ver la película. No sé por qué sientes que necesitas hablar de esto, y te sugiero que te mires en un espejo si tienes alguna preocupación sobre el aspecto de las personas, si es a donde vamos”.

Ya es algo común que Elon Musk hable de todos los temas posibles desde su red social X, por lo que ya los involucrados en las líneas que publica no reaccionan a sus ataques, aunque sí otras personas.

Estas críticas se suman a las que ya han circulado en contra de Zendaya y Elliot Page por su participación en la película de Nolan.

“La odisea” será la nueva superproducción de Nolan tras el éxito de “Oppenheimer” y contará con un elenco encabezado por Matt Damon como Odiseo, además de Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Charlize Theron. La cinta llegará a los cines el 17 de julio de 2026, y es uno de los estrenos más esperados del año.