Muere Chad Gilbert, guitarrista de New Found Glory, a los 45 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Chad Gilbert, guitarrista del grupo estadounidense New Found Glory, ha muerto a los 45 años tras cinco años de batalla contra el cáncer, anunció su mujer, Lisa Cimorelli, con un emotivo mensaje en Instagram.
"En la mañana del 20 de septiembre, Chad Everett Gilbert falleció pacíficamente mientras dormía. Dejó este mundo rodeado de amigos y familiares, y dio sus últimos suspiros con su esposa y su madre a su lado, tal como deseaba, señaló Cimorelli en un mensaje firmado también por los miembros de New Found Glory -Jordan Pundik, Ian Grushka, Cyrus Bolooki y Dan O'Connor-.
Sus compañeros quisieron destacar la "forma de tocar la guitarra de Chad, su composición, su humor y su inagotable determinación", que ayudaron a formar y mantener New Found Glory durante casi tres décadas.
El guitarrista participó en una decena de álbumes y en las giras de la banda por todo el mundo. "Chad nos desafió a todos a crecer como músicos, artistas y seres humanos", destacó el mensaje del grupo, conocido principalmente por el tema My Friends Over You.
"Aunque estamos destrozados por su pérdida, sentimos una enorme gratitud por la vida increíble que vivió, los recuerdos que compartimos y la hermandad que nos unió. Su influencia siempre formará parte de New Found Glory y su espíritu se sentirá en cada escenario que pisemos y en cada nota que toquemos", agregaron sus compañeros.
Chad Gilbert fue diagnosticado con un raro tipo de cáncer suprarrenal en 2021 y, posteriormente, tres tumores cerebrales. El músico contaba de forma natural la evolución de su enfermedad en sus redes sociales y en marzo de este año señaló que tras una cirugía cerebral había recuperado la movilidad de su mano izquierda.
Sin embargo, en abril anunció que le habían descubierto un carcinoma adrenocortical en estadio cuatro.
Años de lucha
Hace un año, en sus redes sociales, el guitarrista se sinceró sobre lo que estaba sintiendo al someterse a un tratamiento de radiación, "da miedo, apesta, y desearía que no fuera parte de mi vida. Pero sinceramente, a través de las dificultades vienen nuevas perspectivas, gratitud, positividad y una nueva forma liberadora de ver la vida".
Gilbert tenía confianza en que su lucha mandaría al cáncer "a descansar para siempre", y animaba a las personas que estaban luchando emocionalmente a encontrar alegría en las cosas simples y en los momentos divertidos.
"Trato de mantener una sonrisa aquí no solo para inspirar a la gente que está pasando por momentos difíciles, sino también porque estoy realmente agradecido de despertar cada día y ver la bendición de mi familia y los grandes amigos que tengo", no obstante, el artista admitía que los últimos meses habían sido "duros y aterradores".
En 2025 había iniciado un tratamiento de inmunoterapia, "que está mostrando un buen progreso". El músico trató durante toda su enfermedad de no abandonar su carrera a pesar de los desafíos de salud, y compartía con sus fans que "voy a tratar de estar en tantos espectáculos como pueda físicamente. Gracias por todo el amor y apoyo".