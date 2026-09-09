Lisa, de Blackpink, confiesa el desgaste de su debut como solista en Always Lalisa

Seúl, Corea del sur.- Lisa, integrante de Blackpink, tendrá su propio documental. Sony Music Vision difundió este miércoles el primer tráiler de Always Lalisa, una producción que sigue a la artista tailandesa durante el año en que se apartó del grupo para explorar su carrera en solitario.
El adelanto, de un minuto de duración, combina imágenes de archivo de la infancia de la cantante, cuando competía en concursos de baile en Tailandia, con registros recientes de sus presentaciones como solista ante multitudes que corean su nombre.
En un fragmento, mientras se prepara para salir a escena, Lisa pregunta a su equipo "¿Parezco una estrella de rock?". Ellos responden que sí. Ella asiente y agrega "han pasado 10 años con Blackpink".
Más adelante, entre abrazos e imágenes detrás de cámaras con sus compañeras, la artista describe el vínculo que las une.
"Jennie, Jisoo y Rosé son mis almas gemelas", dice, antes de añadir "Bien, hagamos esto". El tráiler también deja ver el desgaste físico que le exigió ese periodo de trabajo constante.
"Realmente no tuvimos días libres", lamenta en otro pasaje, mientras las escenas alternan cambios de vestuario y ensayos prolongados.
Always Lalisa está dirigido por Sue Kim, cineasta reconocida por The Last of the Sea Women. El proyecto reconstruye el año en que Blackpink puso en pausa sus actividades grupales y Lisa asumió, por primera vez desde niña, un camino artístico separado de sus compañeras.
Ese periodo incluyó la escritura, grabación y lanzamiento de su álbum debut Alter Ego, que alcanzó el puesto siete del Billboard 200 en 2025, además de su debut como actriz en la tercera temporada de The White Lotus, filmada en Tailandia, y la preparación de su presentación en el Festival de Coachella.
El documental también repasa otros hitos recientes de la artista, como haber sido la primera figura del K-pop en integrar el comité anfitrión de la Met Gala, su participación como presentadora en los Globos de Oro y el anuncio de su residencia en Las Vegas, VIVA LA LISA, que se realizará en el Colosseum del Caesars Palace los días 13, 14, 27 y 28 de noviembre.
En el tráiler, la cantante reflexiona sobre esa decisión con una frase breve. "Es muy poco tiempo", dice sobre el año libre que se había propuesto, "¿qué debería hacer primero?".
Always Lalisa se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de su estreno comercial.
La cinta llegará a salas de cine e IMAX en todo el mundo a partir del 12 de octubre, distribuida por Trafalgar Releasing, y las entradas para las funciones comenzaron a venderse este mismo miércoles a través del sitio oficial de la película.
Más adelante, hacia finales de 2026, el documental pasará a YouTube Premium para su estreno exclusivo en plataformas digitales.
Tom Mackay, presidente de Sony Music Vision, explicó el sentido del proyecto. "La música de Lisa conecta con fans de todo el mundo y esperamos que esta película genere esa misma conexión poderosa", señaló.
Por su parte, Lyor Cohen, responsable global de música de YouTube, destacó el vínculo que la artista ha construido con su audiencia a través de la plataforma.
"No hay mejor lugar para compartir su historia que YouTube, que le da a sus millones de seguidores un asiento de primera fila para ver su evolución como artista", afirmó.