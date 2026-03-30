Lisa, de Blackpink, la primera artista de K-pop con una residencia en Las Vegas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Lisa , integrante del fenómeno global del K-pop Blackpink , anunció este lunes una residencia de conciertos en Las Vegas, un hito que la posiciona como la primera artista proveniente de una banda surcoreana en protagonizar un espectáculo fijo en la conocida como la “capital mundial del entretenimiento”.

Bajo el título 'Viva La Lisa', la rapera y cantante tailandesa llevará su propuesta escénica al emblemático Coliseo del Caesars Palace, donde se presentará en cuatro fechas confirmadas: el 13 y 14 de noviembre, así como el 27 y 28 del mismo mes.

Se espera que el show combine su identidad musical con una producción visual de alto nivel, al estilo de las grandes residencias que caracterizan a la ciudad.

Este anuncio no solo representa un logro individual para la artista, sino también un paso significativo para la internacionalización del K-pop.

Con este contrato, Lisa rompe barreras dentro de la industria y se consolida como una de las figuras asiáticas más influyentes en el circuito global, al asegurar una presencia prolongada en uno de los escenarios más codiciados del mundo.