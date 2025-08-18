  1. Inicio
Blackpink regresa con nueva música a tres años de su último álbum

El productor de la banda de K-pop dijo que las chicas están trabajando para lanzar su tercer álbum de estudio en noviembre, aunque no reveló mayores detalles al respecto

  • 18 de agosto de 2025 a las 14:13
La banda anuncia su tercer álbum mientras se encuentra en plena gira mundial.

 Foto: EFE

Seúl, Corea del Sur.- La banda de K-pop femenino Blackpink lanzará su nuevo álbum de estudio en noviembre, según dijo este lunes un responsable de su agencia de representación, en el que supone su primer disco en tres años.

Yang Hyun-suk, fundador y productor ejecutivo de YG Entertainment, señaló que la banda se encuentra trabajando en un nuevo disco y que harán todo lo posible para lanzarlo en noviembre, según explicó en un video publicado en el blog de la compañía.

Blackpink en transformación: nuevos álbumes y la lucha por mantener su imperio

Este supone el primer álbum de la banda en tres años y dos meses, desde que lanzaran su segundo álbum de larga duración, Born Pink, en septiembre de 2022.

La banda, formada por Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie, se encuentra también en una gira mundial llamada Deadline ("Fecha límite"), que comenzó en Seúl y ha pasado ya por Barcelona, Londres y otras ciudades.

Todas las integrantes del cuarteto han debutado en solitario tras lanzar dos álbumes juntas: The Album (2020) y Born Pink (2022), y participar en tres giras mundiales.

Blackpink es el grupo musical internacional más seguido en YouTube, con casi 100 millones de suscriptores.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

