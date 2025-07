Lisa hace historia: la idol del K-Pop que conquista al mundo

En cuanto a su vida personal Lisa, al igual que la mayoría de las `idol´, mantiene un estricto secretismo. Y es que se sabe que a muchas de ellas les está prohibido tener citas o exponer sus relaciones en redes sociales. Sea o no su caso, ella guarda celosamente su privacidad. “Yo también quiero tener una vida normal, sencillamente no quieres que todo el mundo sepa todo sobre ti”, pidió en su entrevista con The Wall Street Journal, “no creo que tenga que compartir demasiado con el mundo”, añadió.