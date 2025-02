Blackpink anuncia su nueva gira mundial en 2025 tras dos años separadas

Lisa no se queda atrás, puesto que, el 6 de febrero estrena Born Again, su nuevo sencillo en solitario en colaboración con Doja Cat y Raye. Además, debutará como actriz en la tercera temporada de The White Lotus, donde interpretará a Mook, la gerente de un lujoso resort en Tailandia. La serie de HBO se estrenará el 16 de febrero.