Muere Felipe Staiti, integrante de "Enanitos Verdes"

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes se confirmó la muerte de Felipe Staiti, cantante, guitarrista y fundador de "Enanitos Verdes", a los 64 años. Reconocido mundialmente por éxitos como "Lamento boliviano", "Mi primer día sin ti", "Muralla verdes" y "Eterna soledad", el cantante deja un vacío como uno de los músicos de rock más destacados de Argentina. La noticia fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, Argentina, quien compartió un doloroso mensaje en redes sociales, en donde recordó su amplia trayectoria.

¿De qué murió Felipe Staiti?

Felipe Staiti se encontraba internado en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza desde hacía un mes, luego de haber sido ingresado tras sufrir un episodio de deshidratación profunda y que tras varias complicaciones, llevó a su fallecimiento el lunes por la tarde.

A finales de 2024, después de una gira por Latinoamérica que celebraba los 40 años del primer disco de la banda, el guitarrista sufrió una infección bacteriana en su visita a México. Este padecimiento se combinó con su condición de celíaco y derivó en una complicada crisis de salud que lo mantuvo delicado de salud durante dos años. En medio de su complicado estado, el artista confesó haber perdido más de 15 kilos, además de sufrir problemas en su musculatura vocal. Esto generó que Enanitos Verdes cancelaran múltiples shows. Durante ese año, la banda paró por completo sus planes de la gira internacional, debido a que Stati fungía como cantante de Enanitos Verdes desde el 2022, cuando se dio el fallecimiento de Marciano Cantero, bajista y vocalista principal de la banda, debido a problemas renales.