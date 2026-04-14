Cuadro a cuadro: así habrían intentado sustraer USB con documentos electorales, según denuncia en juicio político

Un video presentado durante la audiencia de juicio político contra funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) evidenciaría, cuadro a cuadro, el presunto intento de sustraer una memoria USB que contenía documentos electorales sensibles.
El testimonio fue brindado por Marco Noé Martínez Pereira, quien compareció como primer testigo en el proceso contra Mario Morazán, Lourdes Mejía, Gabriel Gutiérrez y Marlon Ochoa.
Martínez explicó que se desempeñó como técnico responsable junior del CNE entre octubre de 2024 y abril de 2025, y posteriormente retomó funciones vinculadas a proyectos de documentos electorales y credenciales.
Según su relato, el 14 de noviembre de 2025 acudió a una imprenta asignada al proyecto de elaboración de actas electorales, donde detectó irregularidades en el manejo de una memoria USB.
“Al revisar la memoria, vi que contenía en su totalidad las actas de cierre de las elecciones en sus tres niveles, lo cual no coincidía con la cantidad de documentos que estaban en proceso”, declaró.
El testigo detalló que, mientras verificaba el contenido, una diseñadora habría tomado la USB de la mesa y la ocultó de forma discreta.
De acuerdo con su versión, la misma persona esperó a otra colaboradora para entregarle la memoria en la entrada del lugar, fuera del protocolo establecido para el manejo de este tipo de información. En el video se observaría el momento en que la USB es retirada y trasladada hacia el exterior de la imprenta.
Posteriormente, la persona que recibió la memoria salió del recinto y se encontró con el codirector electoral del partido Libertad y Refundación (Libre), Allan Alvarenga.
Martínez indicó que, al percatarse de la desaparición de la memoria, actuó de inmediato y logró recuperarla antes de que fuera entregada a terceros.
“Yo recupero la memoria y le notifico al codirector Allan Alvarenga de la sustracción. Su respuesta fue: ‘voy a hablar con ellos’”, afirmó. El testimonio forma parte de las pruebas que analiza la comisión del Congreso Nacional en el marco del proceso de juicio político por presuntas irregularidades electorales.