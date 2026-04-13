Karol G grita "¡Honduras!" y se emociona al ver bandera catracha en Coachella 2026

California, Estados Unidos.– La noche del domingo 12 de abril quedó marcada como un momento histórico para la música latina y también para Honduras.

En un momento inolvidable, la cantante colombiana Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el escenario principal del Coachella 2026.

En medio de esa actuación monumental, protagonizó un instante que conmovió a miles de hondureños alrededor del mundo.

Durante su presentación ante decenas de miles de personas en el desierto de California, la artista detuvo por un momento su show al notar entre la multitud la bandera de Honduras ondeando con orgullo. El gesto no pasó desapercibido ni para ella ni para el público que presenciaba el espectáculo.