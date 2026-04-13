Karol G grita "¡Honduras!" y se emociona al ver bandera catracha en Coachella 2026

California, Estados Unidos.– La noche del domingo 12 de abril quedó marcada como un momento histórico para la música latina y también para Honduras.
En un momento inolvidable, la cantante colombiana Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el escenario principal del Coachella 2026.
En medio de esa actuación monumental, protagonizó un instante que conmovió a miles de hondureños alrededor del mundo.
Durante su presentación ante decenas de miles de personas en el desierto de California, la artista detuvo por un momento su show al notar entre la multitud la bandera de Honduras ondeando con orgullo. El gesto no pasó desapercibido ni para ella ni para el público que presenciaba el espectáculo.
Visiblemente emocionada, la intérprete conocida como “La Bichota” exclamó desde el escenario: “¡Honduras!”, desatando la euforia de los fanáticos catrachos presentes. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, convirtiéndose en tendencia en cuestión de minutos.
El episodio cobró aún más significado por el mensaje que la cantante venía transmitiendo durante toda su actuación. Karol G aprovechó su presentación para resaltar el orgullo latino en Estados Unidos y motivó al público con un llamado contundente: “Quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen. ¡Levanten su bandera!”.
Sin saberlo, sus palabras encontraron un eco especial entre los hondureños presentes, quienes respondieron con entusiasmo, ondeando la bandera azul y blanco con mayor fuerza y orgullo.
El espectáculo incluyó múltiples cambios de vestuario, efectos visuales impactantes y la participación de artistas invitados, entre ellos el puertorriqueño Wisin, considerado un ícono del género urbano y cuya presencia evocó nostalgia entre los asistentes.
Una vez más, Honduras hizo sentir su presencia en un escenario global. Fieles a la tradición de llevar su bandera a cada rincón del mundo, los catrachos lograron arrancar el grito de una de las mayores estrellas del reguetón en uno de los festivales más importantes del planeta.