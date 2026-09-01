Lionel Richie es hospitalizado de emergencia en pleno tramo final de su gira

Missouri, Estados Unidos.- Lionel Richie pasó la noche del sábado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de St. Louis, Misuri, luego de presentarse ante miles de personas en el anfiteatro The Muny. Según información de TMZ, el propio artista decidió acudir al centro médico apenas terminó el concierto, con el objetivo de someterse a una serie de exámenes. Fuentes cercanas al equipo del intérprete señalaron al citado medio que los especialistas evaluaban un posible cuadro de deshidratación leve. La misma información fue confirmada por una fuente cercana a la gira consultada por The Hollywood Reporter, quien precisó que Richie "se registró por su cuenta después del show del sábado por la noche y se encuentra bien". Testigos que asistieron al recital relataron que, hacia el cierre del espectáculo, el también productor discográfico dio señales de agotamiento.

Al llegar al último tema de la noche, All Night Long, pidió a su equipo técnico que le acercaran una silla para poder interpretarlo sentado. De acuerdo con el diario The Detroit News, el propio Richie ya había hecho alusión a su estado físico durante el concierto, según una reseña publicada por un medio local. "Han pasado algunas cosas en esta gira que me sacudieron un poco, porque no lograba entender qué diablos estaba pasando", habría comentado ante el público. "Fui de nuevo al médico y me dijo, estás sufriendo de deshidratación". Se prevé que el artista reciba el alta este martes, según trascendió.

Segundo episodio en dos meses

Este no es el primer sobresalto médico que enfrenta el intérprete de Hello en el marco de su tour actual, bautizado Sing a Song All Night Long, que comparte junto a la banda Earth, Wind & Fire. En junio pasado, Richie tuvo que suspender de manera abrupta una presentación en Saint Paul, Minnesota, luego de sentirse mareado sobre el escenario. En aquella ocasión, el músico permaneció sentado durante varias canciones antes de retirarse del escenario para un intermedio no planificado. Minutos después fue trasladado en ambulancia a un hospital por personal paramédico. Según Rolling Stone, el propio Richie le dijo a la audiencia que se sentía "mareado" y "raro" antes de interrumpir el show.

A raíz de ese episodio, Richie debió posponer dos fechas de su calendario para, según se informó en su momento a través de redes sociales, "descansar y recuperar la salud plena".

El músico retomó los escenarios el 30 de junio en Pittsburgh y completó el resto del recorrido sin nuevos contratiempos, salvo la reprogramación de otra fecha en San Francisco por una emergencia médica que afectó a un integrante de Earth, Wind & Fire.

Lo que viene para el artista