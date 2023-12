Beyoncé, RBD y Karol G con las giras más lucrativas de 2023

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- 2023 podrá pasar a la historia como uno de los mejores años para la escena musical, no sólo pudimos ser testigos de grandes lanzamientos discográficos o la consolidación de diferentes artistas, entre ellos Bad Bunny, Shakira y Taylor Swift, como verdaderos iconos; también fue el año de conciertos imperdibles que enloquecieron a los fans y dejaron grandes ganancias a sus protagonistas.

Si bien este listado lo encabeza la reina del espectáculo, Beyoncé, seguida de la colombiana Karol G y la cantante P!nk, en el puesto número seis se encuentra en “Soy Rebelde tour” de la banda RBD.

El regreso de Dulce, Anahí, Maite, Christopher y Christian a los escenarios, después de 15 años de ausencia, rompió varios récords, incluyendo el de ventas pues lograron agotar las entradas de sus conciertos en cuestión de minutos. Con su show visitaron países como Estados Unidos, Colombia y Brasil.

Pero ellos no son los únicos, en el puesto 16 está Luis Miguel con su Tour 2023. El éxito del intérprete de la incondicional, durante todo este año, superó por mucho lo que los fans habrían imaginado, y es que, aunque no es nada raro ver sus conciertos completamente abarrotados, en esta ocasión todas las fechas de su gira fueron declaradas como sold out.