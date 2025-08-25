Lionel Richie estaba en casa cuando un intruso intentó entrar a su mansión en Beverly Hills

Los Ángeles, Estados Unidios.- Un hombre de 38 años fue arrestado tras un intento de robo en una propiedad de Beverly Hills que, según varios reportes, pertenece al cantante Lionel Richie.

De acuerdo con la Policía de Beverly Hills, el hecho ocurrió en la madrugada del viernes. Tras recibir una llamada por intento de allanamiento, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso cerca de la intersección de Wilshire Boulevard y Beverly Glen Boulevard.

Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad del propietario de la vivienda, medios estadounidenses señalaron que se trataba de la residencia del intérprete de “Hello”.