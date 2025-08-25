Lionel Richie estaba en casa cuando un intruso intentó entrar a su mansión en Beverly Hills

Los Ángeles, Estados Unidios.- Un hombre de 38 años fue arrestado tras un intento de robo en una propiedad de Beverly Hills que, según varios reportes, pertenece al cantante Lionel Richie.
De acuerdo con la Policía de Beverly Hills, el hecho ocurrió en la madrugada del viernes. Tras recibir una llamada por intento de allanamiento, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso cerca de la intersección de Wilshire Boulevard y Beverly Glen Boulevard.
Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad del propietario de la vivienda, medios estadounidenses señalaron que se trataba de la residencia del intérprete de “Hello”.
TMZ informó que Richie se encontraba en el domicilio cuando la alarma de seguridad se activó, lo que habría hecho huir al intruso. No se reportaron objetos robados ni daños materiales.
Este caso se suma a otros incidentes recientes de seguridad en propiedades de celebridades en California. En julio, intrusos intentaron ingresar a la casa de Real Housewives of Beverly Hills Teddi Mellencamp y Edwin Arroyave, quienes confirmaron que su sistema de alarma impidió el robo.
Otros artistas también han sido afectados en los últimos meses: en junio de 2025, la residencia de Brad Pitt en Los Feliz fue vulnerada y varios objetos fueron sustraídos, mientras que la casa de Nicole Kidman y Keith Urban en Los Ángeles sufrió un intento de robo en febrero.