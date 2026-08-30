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Brooklyn Beckham comparte fotos íntimas con Nicola Peltz mientras su familia viaja sin él

Brooklyn Beckham publicó nuevas fotos junto a Nicola Peltz mientras sus padres pasan el verano de crucero por el Mediterráneo con el resto de sus hermanos

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 11:45
Brooklyn Beckham comparte fotos íntimas con Nicola Peltz mientras su familia viaja sin él

El hijo mayor de David y Victoria Beckham compartió imágenes junto a su esposa en Instagram, en paralelo a las vacaciones familiares de las que continúa al margen.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Brooklyn Beckham volvió a mostrar su vida junto a Nicola Peltz en redes sociales. El viernes, el empresario de salsas picantes, de 27 años, publicó una fotografía en la que aparece recostado en la cama junto a su esposa, de 31, y las dos mascotas de la pareja. También compartió imágenes en solitario junto a los animales.

La publicación llegó mientras el resto de la familia Beckham disfruta de unas vacaciones de verano a bordo de un yate de lujo por el Mediterráneo.

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David Beckham compartió en sus historias de Instagram distintos momentos del viaje, entre ellos una cena familiar en un restaurante de la costa de Amalfi junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, la pareja de Romeo, Kim Turnbull, y su madre, Sandra.


Instagram

El exfutbolista también publicó un video de Victoria Beckham llegando a un hotel de Portofino, lugar que la pareja visitó por primera vez hace casi tres décadas, antes de que se conociera públicamente su relación.

El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres se remonta a enero, cuando el joven publicó un mensaje en el que los acusó de intentar afectar su relación con Peltz.

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En el mismo texto relató un episodio ocurrido durante su boda, cuando su madre bailó con él en el momento reservado para el baile con su esposa, situación que describió como incómoda. También mencionó presiones previas a la ceremonia relacionadas con el uso de su nombre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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