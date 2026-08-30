Brooklyn Beckham comparte fotos íntimas con Nicola Peltz mientras su familia viaja sin él

Los Ángeles, Estados Unidos.- Brooklyn Beckham volvió a mostrar su vida junto a Nicola Peltz en redes sociales. El viernes, el empresario de salsas picantes, de 27 años, publicó una fotografía en la que aparece recostado en la cama junto a su esposa, de 31, y las dos mascotas de la pareja. También compartió imágenes en solitario junto a los animales. La publicación llegó mientras el resto de la familia Beckham disfruta de unas vacaciones de verano a bordo de un yate de lujo por el Mediterráneo.



David Beckham compartió en sus historias de Instagram distintos momentos del viaje, entre ellos una cena familiar en un restaurante de la costa de Amalfi junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, la pareja de Romeo, Kim Turnbull, y su madre, Sandra.



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El exfutbolista también publicó un video de Victoria Beckham llegando a un hotel de Portofino, lugar que la pareja visitó por primera vez hace casi tres décadas, antes de que se conociera públicamente su relación. El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres se remonta a enero, cuando el joven publicó un mensaje en el que los acusó de intentar afectar su relación con Peltz.