Belinda publica nuevo mensaje tras ruptura con Nodal: Vine como misionera del amor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante Belinda sorprendió a sus seguidores con la publicación de un nuevo mensaje en sus redes sociales que habla de su misión en la Tierra.

El mensaje fue publicado semanas después de la controversia que ha causado su separación de Christian Nodal cuando estaban por contraer matrimonio.

Fue el martes, popular por el famoso 22/2/22, que la exprotagonista de telenovelas infantiles escribió un extenso mensaje sobre su actual postura tras anunciar que dará paso a una nueva vida espiritual y profesional.

La mexicana no compartió autor, por lo que se desconoce si el mensaje escrito en inglés es de su autoría.

En el mensaje, Beli dijo que había llegado a esta Tierra como una misionera del amor, asimismo recordó quién es y por qué vino a este mundo.

La intérprete de “Bella traición” dijo ser luz y amor. Además, expresó que se encontró a sí misma y ya ha entendido todo.

Aquí el mensaje:

“El gran portal 22/02/2022

Es el tiempo perfecto de agradecer a Dios por todos los milagros en tu vida, agradecer por tu alma, por su fuerza y bondad.

Recuerda quién eres y por qué viniste, recuerda que el amor es la base de todo. No vinimos nosotros a la Tierra a trabajar como esclavos y ser prisioneros de un sistema ideológico. El ser humano es un fuente evolutiva, donde encontrándote a ti mismo encuentras la fuerza infinita del universo.

Vine a esta a la Tierra como una misionera del amor, es decir, el verdadero significado de Magela, y sin pena hoy estoy aquí parada diciendo quién soy, soy amor, me encontré a mí misma y he entendido todo. He puesto en práctica la misión de mi alma, y desde entonces mi vida no ha sido mas que luz.

Nosotros, los trabajadores de la luz, vinimos a transformar la oscuridad en luz, después de muchos años de dolor e incertidumbre he encontrado ese amor en mí y me abrió las puertas del amor infinito.

Mujeres, recuerden que somos agua y que fluimos, que somos seres divinos, a través de nosotras corre energía para traer vida a la Tierra, dense ustedes mismas el honor que merecen por su fuerza, son divinas.

Renacemos, el camino a la nueva Tierra”.

