La petición de Belinda a Nodal que habría provocado su ruptura

“Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía”, se divulgó en el popular programa.

El programa “Chisme no Like” ha difundido en las últimas horas que la exestrella infantil y su prometido se habrían distanciado porque ella le pidió dinero prestado para pagar la deuda con el fisco mexicano.

Infidelidad, interés y el engaño han sonado en las últimas horas, sin embargo, la pareja no ha confirmado detalles sobre su ruptura amorosa, no obstante el cantante mexicano habría insinuado que todo fue culpa de Beli.

No es la primera vez que se menciona que Belinda es interesada. En el 2017, su expareja Criss Angel la tildó así.

Según Angel, no escuchó a su voz interior. “ El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”.

MIRE AQUÍ: Estos son los tres tatuajes que Nodal se tendría que borrar tras romper con Belinda

Asimismo, advirtió a las futuras parejas de Beli que tengan mucho dinero y un detector de mentiras.

Cabe mencionar que Nodal llenó de lujos, joyas y detalles a la artista mexicana durante su año y medio de relación amorosa.