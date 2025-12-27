Un modelo demanda a Tyler Perry por agresión sexual y reclama $77 millones

Mario Rodríguez, modelo cuyo primer trabajo cinematográfico fue en Boo! A Madea Halloween, acusa a Tyler Perry de haber incurrido en múltiples episodios de agresión sexual en su residencia de Los Ángeles.
La querella, obtenida por The Washington Post, presentada el jueves ante el Tribunal Superior de California en Los Ángeles, solicita una indemnización por daños punitivos de 77 millones de dólares.
Según la denuncia, también dirigida contra la productora Lionsgate, Perry habría realizado insinuaciones sexuales no deseados de forma reiterada.
Entre los señalamientos figura un episodio de 2018 en el que, de acuerdo con el documento judicial, el director desabrochó los pantalones de Rodríguez, le sujetó los genitales y mantuvo su cuerpo presionado contra él.
En otro momento, ese mismo año o a inicios de 2019, Perry habría colocado la mano del denunciante sobre su propio pene durante un encuentro para ver un partido de fútbol.
Rodríguez sostiene que conoció a Perry en 2015 a través de un entrenador de un gimnasio Equinox de Los Ángeles, donde entrenaba con frecuencia. Ese acercamiento derivó en su selección para interpretar a un estudiante universitario en A Madea Halloween y en una relación personal que, según la demanda, derivó en situaciones sexualmente incómodas. El escrito incluye mensajes de texto que el modelo afirma haber intercambiado con el cineasta.
A lo largo del tiempo, siempre según la denuncia, Perry habría indagado en aspectos íntimos de la vida de Rodríguez y sugerido posibles papeles futuros que nunca se concretaron. Tras dos de los episodios más graves descritos, el demandante asegura que Perry se disculpó y dejó 5,000 dólares en efectivo antes de marcharse.
La defensa del director rechazó los señalamientos. Alex Spiro, abogado de Perry, declaró al medio antes mencionado que "tras haber fracasado recientemente en otro asunto contra el Sr. Perry, el mismo abogado ha presentado ahora otra demanda de hace más de una década, que también resultará en un intento fallido de obtener dinero".
Esta es la segunda demanda presentada este año contra Perry por presunta conducta sexual indebida.
En junio, el actor Derek Dixon interpuso una acción legal en su contra por acoso sexual, agresión y represalias. Dixon, también representado por el abogado Jonathan J. Delshad, afirma que Perry creó “una dinámica coercitiva y sexualmente explotadora” durante su trabajo en la serie The Oval, producida por el propio cineasta.
La demanda de Dixon sostiene que conoció a Perry en 2019 durante un evento en Atlanta y que, meses después de asumir un papel en la serie Ruthless, fue agredido sexualmente en la casa del productor.
En 2023, Dixon dejó The Oval en su última temporada, renunciando a un pago cercano a 400,000 dólares para tomar distancia del director. En ese caso solicita 260 millones de dólares y un juicio con jurado, en un proceso que pasó de un tribunal estatal de California a una corte federal de Georgia.