Los ostentosos y codiciados regalos que Nodal obsequió a Belinda: ¿Cuál es el más caro?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Durante el noviazgo de Belinda y Christian Nodal siempre estuvieron de por medio los costosos regalos que uno le obsequiaba al otro, sin embargo, fue el cantante quien se dio a conocer por los ‘sencillos’ detalles.

El mexicano solía gastar fuertes cantidades de dólares para agasajar a su ahora exprometida. Un ejemplo de esto es el codicioso anillo de matrimonio que portó desde mayo de 2021 y que habría valido al menos 50 millones de pesos mexicanos, según la joyería Angel City Jewelers.

En relación a la pedida de su mano, Nodal rentó para la ocasión el lujoso restaurante Salvaje, ubicado en Barcelona, España. El costo de dicha reserva habría costado 25 mil euros, es decir 609,548 pesos mexicanos (30,618 dólares), de acuerdo a lo divulgado por el programa ‘Ventaneando’.

Los conductores del vespertino de Azteca comentaron que el restaurante pertenecía a Leonel Messi, pero luego fue modificado. Actualmente, es un lugar de moda en la ciudad europea.

Y por si eso fuera poco, en agosto de 2020, la conductora Martha Figueroa aseguró que el intérprete de ‘No te contaron mal’ le había regalado una casa a la española.

+El mensaje de Farruko durante su concierto que causa revuelo

“Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (...) Y le compró una casa”, dijo para entonces Figueroa.

En ese momento, la conductora reconoció que ahora la extinta relación de los famosos era verdadera, pues algunos medios confirmaban que se trataba de una estrategia de marketing para subir las audiencias de ‘La Voz’, un programa en el que ambos participaban. Sin embargo, señaló que no se amaban con la misma intensidad.

“Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, okay, sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada”, especuló Figueroa.

LEA TAMBIÉN: Anuel llama esposa a Yailin y aviva rumores de una boda secreta