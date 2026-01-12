  1. Inicio
Como un pirata y junto a Ángela Aguilar: a lo grande festejó su cumpleaños 27 Christian Nodal

Con una temática de piratas, música, baile, karaoke y mucho amor junto a Ángela Aguilar, Christian Nodal festejó su cumpleaños número 27. Aquí los detalles

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 17:33
El pasado 11 de enero, Christian Nodal estuvo de manteles largos y, por las publicaciones que realizó, dio a conocer que la pasó súper bien.

 Foto: Redes sociales
El cantante mexicano cumplió 27 años de edad y los celebró con una fiesta con temática de piratas, rodeado de sus amigos más cercanos y su esposa, Ángela Aguilar.

 Foto: Redes sociales
Este fue el pastel con el que Nodal festejó sus 27 años: era negro y estaba decorado con calaveras, y en la parte superior llevaba su apellido, “Nodal”.

 Foto: Redes sociales
La fiesta se llevó a cabo en Tayahua, Zacatecas. El lugar fue decorado con calaveras, joyas y otros elementos, como si se tratara de un tesoro pirata.

 Foto: Redes sociales
Kunno, el gran amigo de Nodal, no podía faltar en el festejo. Publicó una foto junto a Ángela y el cumpleañero, mostrando detalles como los vasos donde se sirvieron las bebidas, acorde a la temática.

Foto: Redes sociales
En el evento se sirvió carne asada, además de quesadillas y acompañamientos como frijoles y verduras asadas.

 Foto: Redes sociales
Los invitados de Nodal disfrutaron de música de mariachi. Además, Nodal ofreció un espectáculo junto a su esposa Ángela Aguilar; fue un dueto lleno de amor que deleitó a los presentes.

 Foto: Redes sociales
Una callejoneada no podía faltar en la fiesta: un paseo nocturno por las calles de Zacatecas, con música y hasta muñecos gigantes que Nodal.

 Foto: Redes sociales
Tras culminar el día, en sus redes sociales Nodal publicó una fotografía del cielo, en la que se observaba el número 27, como símbolo de un nuevo capítulo en su vida.

 Foto: Redes sociales
Christian Nodal vistió completamente de negro para el festejo, con una cruz colgada en su cuello y unas elegantes gafas oscuras.

 Foto: Redes sociales
