Como un pirata y junto a Ángela Aguilar: a lo grande festejó su cumpleaños 27 Christian Nodal

El pasado 11 de enero, Christian Nodal estuvo de manteles largos y, por las publicaciones que realizó, dio a conocer que la pasó súper bien.
El cantante mexicano cumplió 27 años de edad y los celebró con una fiesta con temática de piratas, rodeado de sus amigos más cercanos y su esposa, Ángela Aguilar.
Este fue el pastel con el que Nodal festejó sus 27 años: era negro y estaba decorado con calaveras, y en la parte superior llevaba su apellido, “Nodal”.
La fiesta se llevó a cabo en Tayahua, Zacatecas. El lugar fue decorado con calaveras, joyas y otros elementos, como si se tratara de un tesoro pirata.
Kunno, el gran amigo de Nodal, no podía faltar en el festejo. Publicó una foto junto a Ángela y el cumpleañero, mostrando detalles como los vasos donde se sirvieron las bebidas, acorde a la temática.
En el evento se sirvió carne asada, además de quesadillas y acompañamientos como frijoles y verduras asadas.
Los invitados de Nodal disfrutaron de música de mariachi. Además, Nodal ofreció un espectáculo junto a su esposa Ángela Aguilar; fue un dueto lleno de amor que deleitó a los presentes.
Una callejoneada no podía faltar en la fiesta: un paseo nocturno por las calles de Zacatecas, con música y hasta muñecos gigantes que Nodal.
Tras culminar el día, en sus redes sociales Nodal publicó una fotografía del cielo, en la que se observaba el número 27, como símbolo de un nuevo capítulo en su vida.
Christian Nodal vistió completamente de negro para el festejo, con una cruz colgada en su cuello y unas elegantes gafas oscuras.