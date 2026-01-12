Actor de "Mi pobre angelito" recibe multa por solicitar servicios sexuales

Los Ángeles, Estados Unidos.- Daniel Stern, conocido por su papel de Marv Merchants en la saga "Mi pobre angelito", fue citado por la policía de Camarillo, California, por presuntamente solicitar prostitución el pasado 10 de diciembre.

Las autoridades del condado de Ventura confirmaron que el actor de 63 años recibió una citación tras supuestamente intentar contratar servicios de una escort en un hotel de la localidad.

Según los documentos policiales obtenidos por TMZ, el incidente ocurrió en pleno periodo navideño, época en la que las películas de Home Alone registran sus cifras más altas de audiencia en plataformas de streaming.