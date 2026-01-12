Actor de "Mi pobre angelito" recibe multa por solicitar servicios sexuales

Los Ángeles, Estados Unidos.- Daniel Stern, conocido por su papel de Marv Merchants en la saga "Mi pobre angelito", fue citado por la policía de Camarillo, California, por presuntamente solicitar prostitución el pasado 10 de diciembre.
Las autoridades del condado de Ventura confirmaron que el actor de 63 años recibió una citación tras supuestamente intentar contratar servicios de una escort en un hotel de la localidad.
Según los documentos policiales obtenidos por TMZ, el incidente ocurrió en pleno periodo navideño, época en la que las películas de Home Alone registran sus cifras más altas de audiencia en plataformas de streaming.
Sin arresto formal
A diferencia de otros casos de este tipo, Stern no fue arrestado ni fichado. La Policía se limitaron a emitirle una citación, que funciona como una multa administrativa. No se publicó ninguna fotografía policial del actor.
Este no es el primer incidente de Stern en el condado de Ventura durante los últimos meses. En octubre pasado, el Departamento de Bomberos del condado respondió a una emergencia médica en una residencia de Somis, donde el actor fue trasladado de urgencia al hospital. No se revelaron detalles sobre la naturaleza de la emergencia.