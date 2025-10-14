Actor de "Mi pobre angelito" se recupera tras ser hospitalizado de emergencia

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Daniel Stern, recordado por su papel de Marv, uno de los torpes ladrones de la clásica comedia navideña "Mi pobre angelito" (Home Alone), se encuentra en proceso de recuperación luego de haber sido hospitalizado de emergencia la semana pasada en California.

De acuerdo con el portal TMZ, los servicios de emergencia del condado de Ventura respondieron el pasado 7 de octubre a un llamado médico en Somis, donde el intérprete fue atendido y posteriormente trasladado a un hospital cercano. Aunque las autoridades no han revelado los detalles sobre la causa exacta de la emergencia, fuentes cercanas confirmaron que Stern fue dado de alta y se recupera satisfactoriamente.

El representante del actor también confirmó que su estado es estable y que se encuentra en casa, bajo observación médica, sin que exista riesgo inmediato para su salud.

Querido por toda una generación

Daniel Stern es ampliamente recordado por su papel como Marv Merchants, el ladrón de buen corazón (y escaso sentido común) que junto a Joe Pesci interpretó a uno de los dúos cómicos más memorables del cine familiar de los 90. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Su participación en "Mi pobre angelito" (1990) y "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" (1992) lo convirtió en un rostro entrañable para millones de espectadores en todo el mundo. Más allá de esas cintas, Stern ha tenido una sólida carrera en cine y televisión, con participaciones en producciones como City Slickers, The Wonder Years (donde fue narrador), y más recientemente en series como Shrill y For All Mankind.



Los mejores deseos

Tras conocerse la noticia, cientos de usuarios en redes sociales expresaron su cariño al actor y su gratitud por los momentos de risa que brindó en la infancia de toda una generación. Muchos mensajes recordaron escenas icónicas de "Mi pobre angelito", deseándole una pronta recuperación.