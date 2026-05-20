Bad Bunny tendrá una figura en el Museo de Cera de Madrid

Madrid, España.- El Museo de Cera de Madrid incorporará en breve una figura de Bad Bunny a su colección, según comunicó la entidad este miércoles.
El cantante puertorriqueño, "uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual", señalan desde la institución, es una de las incorporaciones "más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana".
Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de "precisión y realismo".
Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny.
Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.
Se da la circunstancia de que el cantante tiene previsto actuar en el estadio Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y ocho fechas más en junio.
Refuerza su gira por España
Según informó la institución, la escultura se encuentra en fase final de elaboración y será presentada “en los próximos días”, aunque todavía no se ha confirmado una fecha exacta de inauguración.
La idea del museo es que la figura coincida con el impacto mediático de la gira del artista en España, donde ofrecerá múltiples conciertos en Madrid y Barcelona, convirtiéndose en uno de los eventos musicales más masivos del año.
Más allá del espectáculo musical, el reconocimiento refuerza la presencia cultural de Bad Bunny, quien en los últimos años ha trascendido la música para convertirse en un fenómeno global de la moda, la estética y la cultura pop.