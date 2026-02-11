Bad Bunny reúne 128 millones de espectadores en el Super Bowl y entra al top 4

Washington, Estados Unidos.- El show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny durante el Super Bowl congregó a 128.2 millones de espectadores en promedio, según cifras oficiales de Nielsen. Esta marca coloca al artista boricua en el cuarto lugar histórico de las presentaciones más vistas en el descanso del encuentro deportivo más importante de Estados Unidos. La cifra supera el promedio general de audiencia que registró el partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle en esta edición. El encuentro promedió 124.9 millones de televidentes, lo que convierte la actuación del intérprete de "Tití me preguntó" en un acontecimiento que capturó mayor atención que el propio duelo deportivo en varios segmentos horarios.

Nielsen destacó además el fenómeno que generó la presentación en plataformas digitales.

Twitter, Instagram y TikTok experimentaron un tráfico masivo durante y después del show, con clips que se viralizaron en cuestión de minutos y mantuvieron tendencias mundiales por varias horas consecutivas. La compañía de medición confirmó que varios momentos de la actuación rompieron récords de interacciones simultáneas en redes sociales. El récord absoluto de audiencia para un show de medio tiempo permanece en manos de Kendrick Lamar, quien alcanzó 133.5 millones de espectadores en la edición anterior del Super Bowl. La presentación de Bad Bunny queda apenas por debajo de este registro y de otros dos íconos del espectáculo. Michael Jackson mantiene el segundo puesto histórico con 133.4 millones en 1993, mientras Usher ocupa el tercer lugar con 129.3 millones en 2024. La presentación del artista urbano incluyó un repertorio de sus éxitos más sonados y contó con una producción visual ambiciosa que incorporó elementos de la cultura puertorriqueña.