El escenario del encuentro de moda será Hacienda El Trapiche, donde diseñadores nacionales, talentos emergentes y una invitada internacional: la reconocida creadora dominicana Jeanette Limas, mostrarán sus propuestas.

Tegucigalpa, Honduras.- La moda hondureña volverá a ocupar el centro de la escena mañana 18 de noviembre, cuando se disponga la pasarela de BAC Estilo Moda 2026.

Bajo el concepto "Origen", esta undécima edición presentada por revista Estilo, de Grupo Opsa, propone una exploración de la identidad como punto de partida de la creación.

Las raíces, la memoria, la cultura y las experiencias personales se convierten en referentes para construir propuestas que reinterpretan el pasado desde una perspectiva contemporánea.

Una temática que encuentra en el diseño de autor distintas maneras de contar historias a través de siluetas, materiales, texturas y formas.

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La pasarela presentará las colecciones Verano 2027 de Roberto Ramírez, Galeano, Giselle Matamala, Lawin Paz, Sandra Noguera, Miguel Chong y Erick Molina, diseñadores que aportan diferentes lenguajes y visiones a la escena nacional.

A esta selección se incorporan Ariana Mourra, José Mercadal y Onice Henríquez, estudiantes de último año de Diseño de Moda de Unitec; el colectivo emergente Santo Remedio y la firma española Adolfo Domínguez, que presentará su nueva colección.

Uno de los momentos más esperados será la participación de Jeanette Limas, diseñadora dominicana que llega como invitada internacional de BAC Estilo Moda 2026.

Su trayectoria incluye presentaciones en ocho ediciones de New York Fashion Week, formación en reconocidas instituciones de diseño como Parsons School of Design y Fashion Institute of Technology, además de su participación en el programa internacional Making the Cut, donde destacó por la solidez de sus propuestas creativas.

Su presencia suma una perspectiva internacional a una pasarela que busca conectar el diseño hondureño con otros escenarios de la industria.

A lo largo de más de once ediciones, BAC Estilo Moda se ha consolidado como una plataforma para impulsar, visibilizar y proyectar el trabajo de los diseñadores hondureños.

Su propuesta trasciende la pasarela al generar espacios de encuentro entre creadores, marcas, instituciones y público, contribuyendo a fortalecer una industria en la que el talento, la formación y la creatividad tienen un papel fundamental.

Con "Origen", BAC Estilo Moda 2026 invita a descubrir cómo cada diseñador transforma sus referentes y su identidad en una propuesta propia, reafirmando el valor de la creación nacional y su capacidad para dialogar con las tendencias y expresiones de la moda contemporánea.

Esta edición de las pasarelas más importantes de Honduras cuenta con BAC como patrocinador presentador y el patrocinio de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, Unitec, 9 Patrias, Multiplaza, Adolfo Domínguez, Nissan, MAC, Magie, Givenchy, Comisariato Los Andes, Teremana, Jägermeister, Stoli, Comercial del Valle, Espresso Americano, Flying Fish, Time Out, Converse, La Botica, Revuele, Maru Derm, CM Airlines, Yummies y Flor de Caña.

Asimismo, cuenta con el apoyo de sus aliados Tec Italy, Baruch, ALDO, Call It Spring, AVIS, Club House, D Mundo Travel y Wow Media.