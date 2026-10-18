Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Transmisión en vivo y horarios

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se transmite este domingo 18 de octubre desde Los Ángeles, California, y los hondureños podrán seguirlo a partir de las 5:30 de la tarde, con la Pink Carpet abriendo la noche media hora antes. La señal es gratuita en el canal oficial de la marca en YouTube y se emite en simultáneo por sus cuentas de Instagram y TikTok. El evento regresa a la ciudad californiana después de 19 años de ausencia. En 2025 se realizó en los estudios Steiner, en Nueva York, con transmisión por Amazon Live, plataforma que ahora cede el lugar a YouTube.

La mudanza de costa responde a la escala del proyecto. Adam Selman, director creativo de la marca, lo explicó a People: “Quería que esto fuera más grande y más audaz que el año pasado, y no pudimos encontrar un espacio en Nueva York que pudiera albergar todo lo que queríamos hacer”, afirmó.

Horarios para Latinoamérica

Las horas parten de las 7:30 p. m. del Este de Estados Unidos, que equivalen a las 4:30 p. m. de la costa del Pacífico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Pink Carpet, conducida por los periodistas Scott Evans y Zanna Rassi, comienza media hora antes. En Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México, la Pink Carpet comienza a las 5:00 de la tarde y el desfile arranca a las 5:30 p. m. Es el horario más temprano de la región, ideal para quienes quieran sentarse frente a la pantalla con la caída del sol. Los espectadores de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú tendrán la alfombra rosa a las 6:00 de la tarde y el desfile a las 6:30 p. m., una hora después que en Centroamérica y México.

En Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, el programa previo inicia a las 7:00 de la noche y la pasarela se abre a las 7:30 p. m., la misma hora que marca el reloj en la costa este de Estados Unidos. Más al sur, en Argentina, Brasil (hora de Brasilia), Chile, Paraguay y Uruguay, la Pink Carpet empieza a las 8:00 de la noche y el desfile a las 8:30 p. m., con lo que cierra el abanico de horarios para Latinoamérica.

Música, modelos y un ángel nuevo

El escenario musical estará a cargo de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE, una alineación íntegramente femenina que la marca reveló el 29 de septiembre.

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