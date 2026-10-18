Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Transmisión en vivo y horarios

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se transmite este domingo 18 de octubre desde Los Ángeles, California, y los hondureños podrán seguirlo a partir de las 5:30 de la tarde, con la Pink Carpet abriendo la noche media hora antes.
La señal es gratuita en el canal oficial de la marca en YouTube y se emite en simultáneo por sus cuentas de Instagram y TikTok.
El evento regresa a la ciudad californiana después de 19 años de ausencia. En 2025 se realizó en los estudios Steiner, en Nueva York, con transmisión por Amazon Live, plataforma que ahora cede el lugar a YouTube.
La mudanza de costa responde a la escala del proyecto. Adam Selman, director creativo de la marca, lo explicó a People: “Quería que esto fuera más grande y más audaz que el año pasado, y no pudimos encontrar un espacio en Nueva York que pudiera albergar todo lo que queríamos hacer”, afirmó.
Horarios para Latinoamérica
Las horas parten de las 7:30 p. m. del Este de Estados Unidos, que equivalen a las 4:30 p. m. de la costa del Pacífico.
La Pink Carpet, conducida por los periodistas Scott Evans y Zanna Rassi, comienza media hora antes.
En Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México, la Pink Carpet comienza a las 5:00 de la tarde y el desfile arranca a las 5:30 p. m. Es el horario más temprano de la región, ideal para quienes quieran sentarse frente a la pantalla con la caída del sol.
Los espectadores de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú tendrán la alfombra rosa a las 6:00 de la tarde y el desfile a las 6:30 p. m., una hora después que en Centroamérica y México.
En Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, el programa previo inicia a las 7:00 de la noche y la pasarela se abre a las 7:30 p. m., la misma hora que marca el reloj en la costa este de Estados Unidos.
Más al sur, en Argentina, Brasil (hora de Brasilia), Chile, Paraguay y Uruguay, la Pink Carpet empieza a las 8:00 de la noche y el desfile a las 8:30 p. m., con lo que cierra el abanico de horarios para Latinoamérica.
Música, modelos y un ángel nuevo
El escenario musical estará a cargo de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE, una alineación íntegramente femenina que la marca reveló el 29 de septiembre.
En la pasarela figuran Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Alex Consani y Paloma Elsesser, Barbara Palvin, entre otras confirmadas.
La noche reserva además la presentación de una nueva integrante. Una de las aspirantes de Angels Among Us, docuserie de siete episodios en YouTube que siguió las convocatorias en Chicago, Miami, Houston y Los Ángeles, será nombrada ángel durante el desfile y firmará un contrato exclusivo con IMG Models.
Selman bautizó el concepto de esta edición como Fandemonium, y la firma anunció el regreso del Fantasy Bra, diseñado junto a Jacob & Co.
El Victoria’s Secret Fashion Show se celebró por primera vez en 1995. La marca lo canceló en 2019 y lo retomó en 2024, tras seis años de pausa.