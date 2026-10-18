Barcelona sonríe: PSG pierde a uno de sus mejores jugadores para Champions League

París, Francia.- El lateral portugués Nuno Mendes se perderá el encuentro que su equipo, el París Saint Germain, jugará el martes contra el Barcelona, de la tercera jornada de la Liga de Campeones, tras lesionarse este sábado, en el encuentro de la Ligue 1 ante el Estrasburgo.

El defensa luso del conjunto parisino sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y ya las primeras pruebas a las que se sometió tras el choque frente el Estrasburgo le descartaban para la cita contra el conjunto azulgrana.