La escalofriante llamada que hizo el exjugador "Pery" Martínez antes de morir por sobredosis

Surgen nuevos detalles de la muerte de "Pery" Martínez, tras varios años del acontecimiento. Relatan la escalofriante llamada que le hizo a uno de sus amigos.
Walter “Pery” Martínez dejó una huella importante en el fútbol hondureño gracias a su talento, su trayectoria internacional y sus actuaciones con la Selección Nacional.
El exdelantero nació el 28 de marzo de 1982 en Tegucigalpa y falleció el 11 de agosto de 2019, a los 37 años, en Nueva York, Estados Unidos.
Su partida provocó tristeza entre los aficionados, pero también entre sus antiguos compañeros, quienes compartieron con él experiencias dentro y fuera de las canchas.
Años después de su muerte, Ronald “Cuervo” Maradiaga recordó uno de los episodios más dolorosos que vivió junto a su amigo, durante una conversación con Jerry Palacios.
Maradiaga contó que recibió una llamada de Pery mientras viajaba en un taxi y que, desde los primeros momentos, notó que el exfutbolista atravesaba una situación complicada.
“Ese día que Pery Martínez murió, él me llamó. Yo iba en un taxi cuando me habló llorando, me preguntó cómo estaba”, relató el exjugador hondureño.
La conversación, que comenzó como un contacto entre dos amigos, pronto despertó la preocupación de Maradiaga, quien percibió que algo no marchaba bien.
“Yo lo tuve que atender y percibí que no estaba bien. Me recuerdo perfectamente que platiqué con Pery por espacio de una hora. Él me dijo que estaba cayendo en depresión”, confesó.
Según su testimonio, durante aquella llamada decidió escucharlo y mantener la conversación para acompañarlo mientras expresaba cómo se sentía.
“Yo escuchaba el relajo y estuve platicando con él”, agregó Maradiaga al recordar los detalles de ese momento.
El exfutbolista permaneció hablando con su amigo durante un largo rato, sin imaginar que aquella comunicación adquiriría un significado tan doloroso después de su fallecimiento.
“Yo terminé de platicar con Pery como hora y media; al rato, al día siguiente, la noticia de que había muerto”, recordó con tristeza.
“La noticia que había muerto de una sobredosis, yo lo estuve entreteniendo para que se pudiera mejorar”, expresó al relatar lo ocurrido tras aquella conversación.
Más allá de sus goles y su paso por diferentes equipos, Walter Martínez también dejó recuerdos entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente.
Su trayectoria con la Selección Nacional y su carrera en el extranjero lo convirtieron en una figura recordada por numerosos aficionados hondureños.