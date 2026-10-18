Mbappé no seguiría en Real Madrid y sería fichaje de inesperado equipo de Inglaterra

Salida de Mbappé impacta a todos en Real Madrid. El delantero no está cómodo en el equipo merengue y sería fichaje de inesperado equipo.
El futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid comienza a generar dudas, luego de que varios medios europeos difundieran versiones sobre una posible salida del delantero francés en el verano de 2027.
El atacante estaría considerando un cambio de equipo al finalizar la temporada 2026-2027, debido a una supuesta inconformidad con su situación actual en el conjunto merengue. Aunque no existe una decisión confirmada, los rumores sobre su continuidad comienzan a tomar fuerza.
De acuerdo con las informaciones que circulan en Europa, el Real Madrid tampoco tendría la intención de impedir su marcha a cualquier precio si el futbolista expresa de forma definitiva su deseo de buscar nuevos retos.
Por ahora, todo dependerá de las conversaciones que mantengan el jugador, sus representantes y la dirigencia madridista en los próximos meses.
En medio de este escenario, el Liverpool aparece como uno de los posibles destinos para el campeón del mundo con Francia. Desde Inglaterra se habla de una estrategia ambiciosa para intentar incorporar al delantero a su plantilla.
Los reportes señalan que el equipo de Anfield estaría valorando presentar una oferta de aproximadamente 212 millones de libras esterlinas para ficharlo durante el mercado de verano de 2027.
Una propuesta de esa magnitud convertiría la operación en uno de los grandes acontecimientos del mercado de fichajes, tanto por su costo como por el impacto deportivo que supondría la llegada del francés a la Premier League.
Para hacer frente a una inversión de semejante nivel, el Liverpool también analizaría alternativas económicas. Una de ellas sería la salida de dos jugadores con salarios elevados, lo que ayudaría a reducir los gastos de la plantilla y facilitar la llegada de una figura de primer nivel.
Asimismo, las versiones apuntan a que el club inglés podría iniciar contactos con el entorno de Mbappé a comienzos de 2027. El objetivo sería conocer la postura del futbolista y determinar si estaría dispuesto a dejar el fútbol español para afrontar un nuevo desafío en Inglaterra.
La incorporación del delantero representaría un refuerzo de enorme impacto para los 'Reds'. Su velocidad, capacidad goleadora y experiencia en la élite lo convierten en un futbolista capaz de marcar diferencias y liderar el ataque de cualquier equipo.
Mientras tanto, el futuro del francés sigue sin resolverse. Aunque continúa siendo una de las principales figuras del Real Madrid, las especulaciones sobre una posible salida en 2027 mantienen en alerta al mercado europeo.
En Francia, la posibilidad de que Mbappé busque un nuevo destino también ha generado comentarios.
"Es posible que él busque un poco de tranquilidad en Inglaterra, por ejemplo", señala la prensa francesa al referirse al futuro del atacante.
De momento, no existe una confirmación oficial sobre su salida ni sobre una oferta formal del Liverpool, por lo que habrá que esperar para conocer si estos rumores terminan convirtiéndose en una operación real.