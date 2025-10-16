  1. Inicio
Los atuendos más atrevidos de la alfombra rosa del Victoria's Secret Fashion Show 2025

El Victoria's Secret Fashion Show 2025 regresó con una pasarela previa tan esperada como el desfile mismo, y las celebridades desafiaron todo código de vestimenta con atuendos al límite

  • 16 de octubre de 2025 a las 11:58
La Alfombra Rosa del Victoria's Secret Fashion Show 2025 no decepcionó. Antes de que los ángeles desplegaran sus alas sobre la pasarela, las celebridades invitadas subieron la temperatura con looks que confirman la regla no escrita del evento: cuanto más transparente, mejor

 Foto: EFE
Si el código de vestimenta era "ven con lo más sexy que tengas", la misión fue un éxito total.

Foto: EFE
Desde vestidos sheer hasta transparencias de infarto, las estrellas se lucieron con atuendos más arriesgados que nunca.

 Foto: EFE
Serena Kerrigan.

Foto: EFE
Madison Beer.

Foto: EFE
Valentina Ferrer.

Foto: EFE
Nicole Saheb.

Foto: EFE
Hannah Godwin.

Foto: EFE
Kysre Gondrezick.

Foto: EFE
Ayan Broomfield.

Foto: EFE
Kellee Moran.

Foto: EFE
Beca Michie.

Foto: EFE
Ciara Miller .

Foto: EFE
Ashtin Earle.

Foto: EFE
Jodie Turner-Smith.

Foto: EFE
Eva Gutowski.

Foto: EFE
