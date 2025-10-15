Así fue la presentación de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show

Nueva York, Estados Unidos.-La cantante colombiana Karol G fue la gran protagonista del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado en el icónico local de la marca en Manhattan, Nueva York.

Su participación marca un hito para la música latina dentro de uno de los eventos de moda más importantes del mundo, donde la artista combinó ritmo, sensualidad y orgullo cultural en el escenario.

Durante el desfile, Karol G interpretó dos temas de su más reciente álbum Tropicoqueta: “Ivony Bonita” y “Foreva Latina”. Su primera presentación acompañó el paso de la supermodelo Bella Hadid, mientras la segunda encendió la pasarela con una puesta en escena llena de energía y color.

La colombiana apareció luciendo un atuendo rojo intenso y unas imponentes alas, símbolo distintivo de los “ángeles” de Victoria’s Secret.

El evento también tuvo un toque colombiano con la presencia de Valentina Castro Rojas, la primera modelo del país en desfilar para Victoria’s Secret en Nueva York.

La participación de Karol G en el desfile no solo destacó la diversidad dentro de la moda y la música, sino que también reafirmó el crecimiento global del talento latino en las grandes pasarelas y escenarios internacionales.