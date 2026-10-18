A semanas de dar a luz, Barbara Palvin se vuelve a poner las alas de Victoria’s Secret

La modelo húngara Barbara Palvin caminará este domingo 18 de octubre en el Victoria’s Secret Fashion Show, en Los Ángeles, apenas seis semanas después de dar a luz a Sylvie, su primera hija con el actor Dylan Sprouse.
La marca de lencería confirmó su participación el viernes 16 de octubre con un video en Instagram.
En las imágenes, Palvin, de 33 años, empuja un cochecito con un cartel que dice “Ángel a bordo”, vestida con una camisa blanca holgada y botines de tacón.
Anuncia que ya volvió y pide silencio para no despertar a la bebé.
La publicación llevó un mensaje de la firma, “La maternidad te sienta bien, @realbarbarapalvin. La pasarela también. Nos vemos en LA”.
El primero en celebrarlo fue su esposo. Sprouse, de 34 años y recordado por su papel de Zack en Suite Life of Zack & Cody, compartió en sus historias de Instagram una foto de Palvin paseando al perro de la familia con Sylvie en un portabebés sobre el pecho.
“Orgulloso de mi esposa, que se lanza de lleno al desfile de VS después de dar a luz. Hecha de otra pasta”, escribió.
La niña nació el 7 de septiembre, lunes de Labor Day en Estados Unidos. La pareja dio a conocer la noticia el 28 de ese mes en una publicación conjunta, con una fotografía de los tres de espaldas y vestidos con camisetas de los Dodgers de Los Ángeles.
El embarazo se había hecho público el 14 de mayo en el Festival de Cannes, donde Palvin posó con un vestido azul claro. En julio, Sprouse reveló el sexo del bebé en el primer episodio de su pódcast Wildmen.
Para Palvin, el desfile es territorio conocido. Caminó por primera vez en el evento en 2012, se convirtió en Ángel oficial de la marca en 2019 y participó en las ediciones relanzadas de 2024 y 2025.
El anuncio generó reacciones encontradas en redes. “¡Dio a luz como ayer y ya está en el desfile!”, escribió una seguidora.
Otra comentó: “No es un estándar realista para la mayoría de las madres en posparto, pero espero que descanse todo lo que su cuerpo merece para recuperarse por completo”.