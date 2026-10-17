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Miss Universe República Checa renuncia a su título a semanas del certamen

La modelo y cantante Sophia Maria Osako deja la corona checa a poco más de un mes de la gala de San Juan, y otra candidata ocupará su lugar en el certamen

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 15:00
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Sophia Maria Osako, de 22 años, renunció a su título de Miss Universe República Checa y no viajará a Puerto Rico para la final de Miss Universe 2026, prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.

 Foto: Instagram | @sophiamosako
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La organización nacional, Miss Universe Czech Republic, confirmó la salida mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

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Explicó que la determinación se acordó entre la joven, modelo y cantante de ascendencia japonesa y checa, y la franquicia, que seleccionará a otra candidata para llevar la banda del país europeo en la competencia internacional.

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La entidad agradeció, además, el compromiso y la dedicación que Osako mostró durante su reinado.

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El texto arranca con la frase “Representar a la República Checa es un gran honor y una gran responsabilidad”.

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Osako detalló que desea dedicarse por completo a desarrollar y representar la marca Miss Universe dentro de su país, y que quiere dejar espacio para “otros proyectos que han llegado a mi vida en los últimos meses”.

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Según reseñó la prensa que recogió el anuncio, la joven recordó que defender los colores checos en el certamen era uno de sus sueños, aunque ahora prefiere concentrarse en su trayectoria artística.

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Hasta el momento no se han divulgado más detalles sobre las circunstancias concretas que motivaron el paso atrás.

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Tampoco se conoce el nombre de la nueva reina checa, que será anunciado en los próximos días.

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La baja llega cuando las delegadas se preparan para trasladarse a la isla y cumplir con las actividades previas a la gala.

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La edición de este año, la número 75, se presenta como la versión diamante del concurso y definirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, coronada como Miss Universe 2025.

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La República Checa debutó en el certamen en 1993, y ahora su delegación deberá definir una nueva representante con el tiempo ya contado.

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