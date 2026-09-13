Desde Newark, talento hondureño salta a las pasarelas de Nueva York

Newark, Nueva Jersey.- La celebración de la Independencia de Honduras en Newark se convirtió también en una vitrina para tres artistas nacionales que esta semana llevan su trabajo a diferentes escenarios de Estados Unidos. El pintor Maynor Córdova, la diseñadora de joyería Celina Brizuela y el diseñador de moda Roberto “Bobby” Ramírez participaron en un encuentro con la comunidad hondureña durante la ceremonia de izamiento de la bandera nacional realizada en el Ayuntamiento de Newark. La actividad, desarrollada el martes 8 de septiembre en conmemoración del 205 aniversario de la Independencia, reunió a representantes de la Alcaldía, organizaciones locales y miembros de la diáspora hondureña.

La jornada trascendió el acto cívico. Los artistas pudieron presentar directamente sus creaciones ante los asistentes, convirtiendo el encuentro en una muestra del talento que Honduras exporta en disciplinas como la pintura, la moda y el diseño de joyería. Brizuela y Ramírez protagonizaron una breve pasarela con parte de sus propuestas, mientras una exposición fotográfica permitió conocer también diferentes trabajos y proyectos desarrollados por los creadores nacionales. El encuentro sirvió además como antesala de la participación que ambos diseñadores tendrán en Runway 7, en Nueva York, donde presentarán la colección “Cordelia”.