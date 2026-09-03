Talento hondureño encuentra razones para quedarse y crecer profesionalmente

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Durante años, salir de Honduras ha sido visto por muchos profesionales como una de las principales alternativas para encontrar mejores oportunidades laborales y desarrollar una carrera acorde con su preparación.La falta de oportunidades para desarrollar una profesión es uno de los factores que lleva a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/que-pierde-honduras-migracion-hondurenos-remesas-estados-unidos-KO31847638" target="_blank">muchos hondureños a buscar alternativas en el extranjero.</a>Sin embargo, las historias de algunos hondureños muestran que también es posible construir proyectos de alto nivel desde el país cuando existen espacios que permiten aprovechar sus conocimientos.El <b>abogado Ricardo González</b> conoce de cerca esa situación. Después de estudiar Derecho y trabajar con emprendedores en Honduras, llegó a la conclusión de que las dificultades para hacer negocios, la burocracia, los impuestos y la falta de acceso a capital complicaban el crecimiento de muchos proyectos.Por esa razón decidió estudiar en Estados Unidos la carrera de derecho corporativo, con la intención de adquirir conocimientos que posteriormente pudiera utilizar para ayudar a empresarios hondureños. Su plan inicial era quedarse en el país norteamericano y desarrollar allí su carrera profesional.