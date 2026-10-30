BAC Estilo Moda alza el telón de su undécima edición y reafirma su apuesta creativa

Tegucigalpa, Honduras.- Fiel a la elegancia que distingue a sus grandes convocatorias, BAC Estilo Moda —evento insignia de Revista Estilo— presentó ayer su undécima edición, en un acto de lanzamiento celebrado en Plaza Sol de Mall Multiplaza, en Tegucigalpa. La velada anticipó el fulgor de la pasarela que tendrá lugar el 18 de noviembre en Hacienda El Trapiche. Diseñadores, auspiciadores, aliados y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras (Unitec) se congregaron entre saludos, destellos de cámara y tertulias de moda. El concepto elegido para esta entrega lleva por nombre "Origen", que invita a volver la mirada hacia las raíces de la identidad nacional. La campaña se tiñe de terracotas, azules y rosados que se dejaron ver en la ambientación. Los organizadores agradecieron a quienes se sumaron al proyecto y recordaron las intensas jornadas de trabajo que precedieron al anuncio. Blanca Bendeck, directora ejecutiva de Revista Estilo y líder de la plataforma, fue la encargada de darle sentido al lema de la temporada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Hoy celebramos el origen, el origen de todo. Y todo inicia con el apoyo de ustedes, nuestros aliados, los diseñadores que son nuestros protagonistas”, dijo ante un público que respondió con una cálida ovación. Bendeck evocó que durante la pandemia alguien le preguntó qué podía hacerse y que su respuesta fue respaldar a los diseñadores. Defendió entonces el peso económico de la creatividad. “Pienso que la industria creativa mueve países, mueve la economía, mueve riquezas”, afirmó, y detalló que cada colección pone a trabajar a zapateros, ceramistas, escultores, artistas y operarias, un engranaje que sostiene a numerosas familias. El respaldo empresarial tuvo su voz principal en Valeria Ríos, vicepresidenta de Mercadeo y Comunicación de BAC Credomatic, entidad patrocinadora del evento.

La ejecutiva recordó que el banco acompaña la iniciativa desde hace más de una década. “En BAC creemos en el apoyo a la economía naranja porque convierte la creatividad en crecimiento, genera empleo, dinamiza negocios e impulsa la prosperidad de nuestras comunidades”, expresó. Pamela Cruz, gerente de Mercadeo y Comercialización de Grupo Roble, también anfitriona de la noche, se declaró honrada de servir de epicentro a una cita que ya forma parte de su calendario. Por su parte, Unitec renovó su alianza por sexto año consecutivo y volvió a poner a 9 patrias —restaurante de su Escuela de Gastronomía— a cargo del catering.

La generación que debuta

Tres estudiantes de la carrera de moda de la misma casa de estudios presentarán sus colecciones cápsula como proyecto de graduación, y la firma emergente Santo Remedio, creada por egresadas de la misma licenciatura en Unitec, debutará en la pasarela.

Los jóvenes que cerrarán su ciclo académico son José Mercadal, Ónice Henriquez y Ariana Mourra Chinchilla, quienes llegan al escenario tras más de cuatro años de formación, aprendizaje y trabajo creativo.

Santo Remedio, por su parte, es obra de las diseñadoras Yushi Cruz, Rosangel Donaire y Katleen Calderón, quienes presentaron su colección el año pasado como estudiantes y ahora se estrenan como creadoras debutantes. La belleza también tuvo su espacio en el programa. Perfumería Magie anunció que MAC se encargará del maquillaje de los modelos, mientras que Rosa Montoya, de Grupo OPSA, celebró el crecimiento de la cita y proclamó que vendrán muchas ediciones más. Entre las novedades se mencionó la incorporación de la marca internacional Adolfo Domínguez, un aliciente que, a juicio de los organizadores, eleva el nivel de la propuesta. En nombre de sus colegas habló el diseñador Miguel Chong, quien confesó, con una sonrisa, que los nervios no lo abandonan y recordó que Carolina Herrera decía sentirse cada vez más inquieta ante estas citas. “Qué bello ver a la gente que ama la moda”, comentó al iniciar su intervención. Chong, presente en todas las ediciones, agradeció a patrocinadores y organizadores por ofrecer “la plataforma más grande de Honduras, la mejor plataforma de moda que podemos tener”.